馬永成行政院會首露面 主責督導外交、陸委等4部會

國安會諮委馬永成轉任行政院政務委員，今天首度在行政院會亮相。行政院長卓榮泰會中特別介紹，大讚馬政治經驗豐富，與行政團隊成員多有共事經驗，盼馬加入團隊後能與相關部會有更多溝通，讓政務運作更順暢；據政院分工，未來馬將負責督導僑委會、陸委會、外交部、海委會相關業務。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述指出，卓榮泰今在院會開始前介紹新任政委馬永成，卓強調，馬永成過去政治經驗豐富，與行政團隊成員多有共事經驗，期待馬加入團隊後能做好業務主管，跟各部會、地方相關單位及外界有更加溝通，讓政務運作更順暢。

當前行政院已完成9名政委分工表，並公布在官網上。李慧芝表示，未來馬永成將負責僑委會、陸委會、外交部、海委會（海巡除外）。

由於卓榮泰曾稱馬永成將肩負全社會防衛韌性方面工作，近日更透露政院將研議成立任務編組，執行總統府全社會防衛韌性委員會的相關業務，外界關注後續分工與執行要點。

李慧芝指出，很多政委的業務都與全社會防衛韌性相關，政院將統合彙整各方意見，落實委員會執行決議內容，希望可透過民力運用、物資整備以及能源安全等，全盤強化國防、民生、災防、民主四大韌性，打造更強有力的民主社會。

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