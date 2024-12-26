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點名6縣市仍未交國土功能分區 政院：無法全面檢討

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
針對國土計畫法延期與否，及展延的配套措施，行政院發言人李慧芝指出，國土計畫須經全國性通盤考量。記者黃婉婷／攝影
針對國土計畫法延期與否，及展延的配套措施，行政院發言人李慧芝指出，國土計畫須經全國性通盤考量。記者黃婉婷／攝影

國土計畫法擬明年4月30日上路，朝野立委提案修法盼展延2到4年不等，今天立法院內政委員會將先召集協商。行政院重申，國土計畫須經全國性通盤考量，但目前仍有6縣市未交國土功能分區圖，無法全面檢討，為尊重地方土地利用，應待全國縣市政府送交分區圖後，才能進入下階段討論。

立法院內政委員會11月21日初審通過國土計畫法部分條文修正草案，但展延期限未達共識，保留送朝野協商，內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩今天下午召集朝野協商，再度討論相關議題。

針對國土計畫法延期與否，及展延的配套措施，行政院發言人李慧芝指出，國土計畫須經全國性通盤考量，根據內政部統計，全國已有16個縣市提交國土功能分區圖送內政部審議，新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣等6個縣市尚未繳交，因此無法全面性檢討。

李慧芝呼籲，目前不同黨派、地方政府的意見分歧，都需要進一步釐清，且為尊重地方政府的土地利用、規劃及計畫，相關討論還是要等到全國地方政府都送交國土功能分區圖後，才能進入下個階段。她強調，通盤討論過程中，政府照顧農民態度不會改變，且會繼續支持。

國土功能分區圖 國土計畫法

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