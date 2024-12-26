點名6縣市仍未交國土功能分區 政院：無法全面檢討

美國國防部12月18日發布年度「中國軍力報告」，報告重點在陳述中共的擴核計畫，稱解放軍已擁有超過400枚洲際彈道導彈，預計到2030年將擁有1000枚核彈頭。對此大陸官方駁斥，稱美國才是世界上最大的核威脅。 今年的這份報告與2023年的報告並無太大差別，近年的「中國軍力報告」已被大陸視為美國大外宣式的「認知作戰」，報告屢將解放軍的核武擴充以重點陳述，依大陸多位學者的解釋，可能有兩個主因。

2024-12-26 15:34