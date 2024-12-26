指司法院掛羊頭賣狗肉 黃國昌：連3年編考察法國實則到捷克

立法院司法及法制委員會今日續審114年度中央政府總預算案關於司法院及所屬主管收支部分。民眾黨立委黃國昌質疑，司法院編列出國考察預算1028萬元，連續三年都計畫去相同國家，根本是複製貼上，但實際卻去了完全不同的國家，有掛羊頭賣狗肉之嫌。司法院方面解釋，大法官出國考察預算編列後，常會遇到情勢變更。

黃國昌說，他跟國民黨立委羅智強、吳宗憲共同提出，針對司法院出國派員考察1028萬元，之前質詢時，司法院前副秘書長說司法院編列預算採取的是零基預算，不過從民國112年、113年到明年都是去法國考察違憲審查制度，只有兩種可能，法國違憲審查制度太偉大且變動劇烈，沒有每年去巴黎，看看羅浮宮，司法院長無法精準掌握法國違憲審查制度。

黃國昌表示，或是司法院認為編預算懶散，甚至複製貼上，立法院完全不會進行實質審查，沒有人會發現。司法院副院長也是一樣，民國112年、113年到明年都要去加拿大，造成司法院出國考察奇觀。看不出來對於司法院目前推動的制度改革有何重要性。

黃國昌指出，甚至有掛羊頭賣狗肉，說要去法國也沒去，最後去了捷克，去捷克還要順便經過奧地利，沒經過還不行，9天行程有3天公務，6天要休息、要往返，看完考察報告，空洞程度令人嘆為觀止。連捷克憲法法院基本運作規則都沒有掌握，錢不夠的，編在其他項目拿來用就可以了。寫的跟實際做的完全不同，讓納稅人懷疑司法院正副院長、大法官到底是去觀光還是去考察，如果是考察，考察具體成效在哪裡。他砍了800萬。

羅智強說，有些美食節目說美食可以代表人的個性，司法院長的食物代表就是法國紅酒，副院長是加拿大龍蝦，整個司法院是日本壽司。捷克憲法法院運作有百年歷史，是值得參考，但28頁的考察報告只有半頁是講未來展望，講如何學習捷克，參訪傑克得到最重要的一句話是「借鏡捷克憲法法院運作之方式」，整本只看到這句精華。

司法院副秘書長王梅英解釋，大法官出國考察預算編列後，常會遇到情勢變更，大法官會去參訪機構是國家層級較高的如憲法法院，以前也有全部談好，機票也買好，因特殊原因被婉拒，112年雖然編列到法國，但受到捷克憲法法院邀訪，這機會不容易，等於是突破外交成就，故改到捷克。112年預計法國，因情勢變更，才會在113年繼續編去法國，確實也去了歐洲人權法院跟相關憲政機關，也去了比利時憲法法院。

王梅英又說，之所以114年還在編，是因為113年到法國，要考察法國憲法委員會，因故沒有去成，才會在114年繼續編列。這幾次參訪確實都達到司法交流。當時去捷克，9天行程扣掉飛機跟內陸往返，真正參訪是5天，當中有3天是上午跟下午都是滿檔，有一日行程碰到外力因素介入而取消。這是我國參訪常會碰到的情況。

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