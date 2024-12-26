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民進黨寒冬送暖活動 何博文：讓溫暖擴散到需要的地方

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨寒冬送暖活動，何博文表示，讓溫暖擴散到需要的地方。圖／民進黨提供
民進黨寒冬送暖活動，何博文表示，讓溫暖擴散到需要的地方。圖／民進黨提供

民進黨今天舉辦「寒冬添溫暖、關懷送到家寒冬送暖活動」記者會，為響應「2024健康台灣 - 護健康，做公益」系列活動，民進黨社運部首波結合台北市雲林同鄉總會，透過捐贈年菜給與平時關注低收入戶、弱勢群體的汐止善琴慈善會、台灣築心人本生命教育關懷協會、新竹市風愛社、新竹縣愛鄰社區關懷協會等，傳達感恩及回饋社會的意念。

民進黨副秘書長何博文指出，民進黨這次發起「寒冬添溫暖、關懷送到家」活動，主要希望把社會善心、溫暖傳到社會每個角落，讓今年寒冷的冬天，能增添些許暖意，此次的活動除了落實賴清德主席提出的弱勢關懷目標，同時，也彰顯中央黨部及地方黨部平時就像是公益團體，隨時關心人民的需求。因此，在寒冬之際，把溫暖的年菜，送到每個弱勢的家庭及民眾，讓民眾感受到這份暖暖的心意。

受贈的汐止善琴慈善會理事長陳雪嬌表示，感謝中央黨部舉辦此次的活動，也會將所受贈的年菜盡快分送到新北市金山萬里汐止等各地需要的地方，讓這份溫暖可以即時傳達到每位需要家庭的手上。

民進黨 汐止

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