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中選會：謝國樑罷免案 基隆選委會有9大缺失

中央社／ 台北26日電
中選會說，基隆選委會辦理基隆市長謝國樑罷免案選務過程有9大缺失。記者邱瑞杰／攝影
中選會說，基隆選委會辦理基隆市長謝國樑罷免案選務過程有9大缺失。記者邱瑞杰／攝影

中選會說，基隆選委會辦理基隆市長謝國樑罷免案選務過程有9大缺失，包括外流視察公文給媒體；超過半數提議人名冊列偽造，且未寄送查詢單查詢；還有以少數違例情形不受理連署人名冊收件等。

公民團體發起罷免謝國樑，歷經2階段連署並投票後遭否決。

中央選舉委員會第609次委員會議紀錄指出，基隆市選舉委員會辦理謝國樑罷免案過程涉有違失，首先是中選會至基隆市選委會慰問及視察的公文外流給媒體，被炒作成中央介入地方，影響選務機關公正形象。

第二，提議人名冊查對方面，經基隆選委會認定有偽造情事而刪除者達557人，其中有319人是多張提議人名冊基本資料及戶籍地址筆跡相同，雖有提議人簽名（筆跡不同）或蓋章，仍列偽造；或單張提議人名冊基本資料及戶籍地址筆跡與簽名筆跡不同，雖有提議人簽名，仍列偽造，占刪除人數55.29%，且未寄送查詢單查詢，違反中選會函釋規定。

第三，連署人名冊收件以少數違例情形不受理，且無視中選會現場督導人員說明，執意開具不予受理函。第四，針對連署人名冊查對期限及寄送查詢單未獲回復處理，無視中選會6月13日協調會議決議及5月23日函釋規定。

第五，違反選務機關專業標準，在連署人名冊查對階段，提出2萬5000份查詢單郵資需求，占罷免案連署人名冊人數4萬3138人的58%，引發軒然大波，影響選務機關專業形象。

第六，中選會接獲檢舉，在連署人名冊查對過程中，有主管人員公然要求工作人員違反規定寄發查詢單，無視中選會一再重申規定。第七，罷免案進行程序中，違反選務中立及行政中立立場，恣意對外發言，引發媒體猜疑選務機關中立立場。

第八，罷免案投票日前，提供錯誤罷免通過票數門檻資訊給媒體，有失選務機關專業形象。第九，罷免案投票當天，在尚未得知結果前，媒體報導引述基隆市選委會提供粗估投票率，影響選務機關中立形象。

中選會 基隆市選委會 罷免

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