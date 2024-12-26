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蔡壁如向盧秀燕當面請辭 感謝「媽媽市長」點滴在心頭

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府顧問蔡壁如（右）已向市長盧秀燕當面請辭，預定今天下午辦離職手續。圖／聯合報系
台中市府顧問蔡壁如（右）已向市長盧秀燕當面請辭，預定今天下午辦離職手續。圖／聯合報系

民眾黨主席柯文哲今遭北檢起訴，具體求刑28年6個月。與柯一起創黨的「民眾黨之母」的蔡壁如，日前已向市長盧秀燕當面請辭台中市府顧問一職獲准，今日下午就進台中市府辦理離職手續。

蔡壁如上周透露將請辭有給職市府顧問，投入1月18日台灣民眾黨中央委員選舉，並表態如果黃國昌等人不選黨主席，她考慮「挺身而出」。

蔡壁如已向「現任老闆」台中市長盧秀燕請辭獲准，蔡表示，她當面感謝市長盧秀燕的照顧，外界風風雨雨，但盧市長只要求她在公務時間認真做事保持中立，沒有給蔡任何壓力。

蔡壁如表示，在立委選舉後、今年二月市長盧秀燕聘她擔任市府有給職顧問，因為她在台北市政府有多年公務行政經驗，蔡說，盧秀燕給了她機會，點滴在心頭。

蔡壁如證實，今天下午會進台中市府辦理離職手續，目前相關單位已準備妥當，由專人以最快速度跑完蔡壁如離職行程。

盧秀燕 蔡壁如

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