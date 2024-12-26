元旦新制懶人包 最低工資調升、租補戶數再擴大

跨年在即，行政院今整理「2025元旦起實施的重大政策及惠民措施」，包含減稅、碳費試申報，明年最低工資月薪由2萬7470元調整至2萬8590元，軍公教加薪3％，300億元租金補貼延長至2026年、戶數提高至75萬戶。但政院也強調，因立法院預算審議尚未通過，且「財政收支劃分法」修正案三讀通過後，部分政策可能受影響。

在安居樂業部分，勞工最低工資連9年調漲，明年最低工資月薪將由2萬7470元調整至2萬8590元，時薪由183元調整為190元，約257萬名勞工受惠；軍公教調薪3%，中央政府約僱、工友、約用及勞務承攬人員月薪不低於最低工資1.1倍，逾7000人受惠。

另調高托育人員薪資，公共化托育機構托育人員薪資提高至3萬8011元，約4700人受惠，準公共托育中心托育人員薪資提高至3萬3200元至3萬9200元，約7500人受惠，準公共居家保母品質獎助提高至1萬8000元，估1萬7000人受惠。

稅制也有改革，2024年度基本生活費調升8000元至21萬元，2025年5月報稅適用。另因物價漲幅達標，元旦起遺產稅、贈與稅級距金額調升，適用最低稅率10%金額，遺產稅調高至5621萬元以下，贈與稅調升至2811萬元以下，減稅利益達8.77億元。

另包含調增小規模營業人營業稅起徵點，估12萬家受惠，買賣業等銷售貨物業別調高至每月銷售10萬元，裝潢業等銷售勞務業調高至每月銷售額5萬元，未達起徵點就免繳稅；另延長購買身心障礙者復康巴士及載運輪椅使用者車輛免徵貨物稅，至2029年底。

明年起，文化禮金加碼向下延伸至13歲，16歲到22歲延續1200點文化幣，13到15歲可領600點文化幣；300億元租金補貼將延長至2026年，元旦起戶數將提高至75萬戶，受理期間為明年元旦至明年底。

癌症篩檢也擴大，放寬肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌的對象，放寬年齡範圍以及新增家族史者，另增加人類乳突病毒（HPV）的檢測服務。

此外，自動通關將放寬使用對象，主要針對兒童與無戶籍國民。 年齡門檻自12歲以上調降至10歲以上。 身高限制自140公分以上調降至120公分以上；只要符合在台設有戶籍的成年人、居住國外有戶籍國人，使用自然人憑證上網申請，即可享護照線上申換服務。

在產業關注的創新繁榮部分，明年元旦起，當沖稅率減半由千分之3降至千分之1.5，將延長至2027年底；另創新板取消投資門檻，使所有投資人都能參與創新板交易，明年1月6日起實施。

為協助中小微企業數位、淨零雙軸轉型，30人以下的中小微企業業者，每一企業能申請的補助上限10萬元，免自籌款；購置轉型所需的機器或週轉支出，貸款利率為2.22%，且貸款金額250萬元以內，補貼利率1.5%，補貼期間半年，最高上限3500萬。另是中小企業為員工加薪納入信保措施，可額外提供3500萬元保證融資額度，保證成數最高9.5成，保證手續費從低以0.1%計收。

照顧農民部分，將續推「1集、2轉、3加3」，鼓勵公糧農民加入集團產區，加碼獎勵金每公頃1萬元，種植優質品種獎勵金提高至1萬3千元，加碼獎勵雜糧旱作，3年內產地乾穀價格提高至1公斤3元，估36.6萬農民受惠。

觀光旅館申請外國籍學生來台實習，許可期間放寬為學制1／2，從6個月延長至1年，緩解國內旅宿人力荒。

另為促進環境永續，明年將邁入排碳有價時代，碳費明年先試申報，2026年正式收費，每噸費率300元，適用優惠費率可降至每噸100元或50元。

明年元旦後，旅宿業及其他住宿業將不得提供容量小於180ml的液態盥洗及保養用品，業者也不得於營業場所提供陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等用品；另使用未經認證排氣管，可依道交條例處900元至1800元罰鍰。

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