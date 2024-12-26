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陳昭姿要求邱泰源對霸凌案致歉 蘇清泉指邱始終未認錯

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立委陳昭姿呼籲衛福部長邱泰源針對霸凌案向國人致歉，衛環委員會召委蘇清泉認為邱泰源的回應內容來看，還沒有認錯。圖／截自國會頻道
立委陳昭姿呼籲衛福部長邱泰源針對霸凌案向國人致歉，衛環委員會召委蘇清泉認為邱泰源的回應內容來看，還沒有認錯。圖／截自國會頻道

衛福部11月起職場霸凌傳聞不斷，立法院今天審查衛福部預算，立委陳昭姿向衛福部長邱泰源喊話，應該代表衛福部向國人致歉，並且重啟調查。邱泰源回應，相關調查有錯誤處會加強改善，「特別跟大家致意」。衛環委員會召委蘇清泉說，道歉分三種程度，遺憾、對不起、認錯，但邱泰源僅停留在「遺憾跟對不起之間」。

衛福部霸凌相關案件高達8案，最後僅3案成立，包含保護司簡任視察、社工司王姓簡任視察、長照司王姓專門委員。陳昭姿說，邱泰源雖然沒有被指控，但衛福部霸凌案件不斷，不只有她，很多立委都有收到申訴，部長應該代表向國人致歉，並且調查還有很多瑕疵跟不足之處，應該重啟調查。

邱泰源說，相關職場霸凌申訴案幾乎都發生在過去幾年，衛福部的立場跟陳昭姿一樣，希望改善工作環境。若有新事證就會重啟霸凌調查。他強調，相關被指涉霸凌者都跟他非親非故，衛福部對霸凌案件秉公處理，也不會秋後算帳。

邱泰源表示，針對霸凌調查報告內容，已經個別拜訪立委，目前已拜訪十二人人，會在兩周內向所有委員報告。對於造成外界困擾或關心，衛福部會做得更好，如果有錯的話會加強，「特別跟大家致意」。

蘇清泉則表示，道歉一般分為三個層次，「遺憾」、「對不起」、「認錯」。他認為邱泰源的說法，「看起來只有停留在遺憾跟對不起之間。」

職場霸凌 衛福部 邱泰源

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