遭控介入選舉 謝典林：幫蔡壁如民眾黨才有救
民眾黨中央委員江和樹指控，彰化議長謝典林介入民眾黨選舉，國民黨在民眾黨最糟糕時伸魔手要來併吞；謝典林回應，支持藍白合幫蔡壁如，民眾黨才有救。
江和樹向媒體出示多個LINE群組對話截圖，其中顯示彰化縣議長謝典林喊出在民眾黨主席補選，他支持前立委蔡壁如並將擔任競選總部主委，這件事在9月就開始籌備。
江和樹批評，謝典林介入民眾黨選舉，讓自己旗下議員加入民眾黨成立議會黨團，黨團總召成為民眾黨的當然中央委員，影響黨主席選舉。
他指出，民眾黨沒有代理黨主席問題，柯文哲黨主席的任期還有2年，依然相信柯文哲的清白要拚一審無罪，柯文哲還要帶領民眾黨面對2026選舉。據了解民眾黨中央委員會已針對這件事進行討論。
謝典林今天發聲明表示，他支持藍白合，今年初彰化縣立委選舉，他公開呼籲總統支持國民黨籍侯友宜、立委支持國民黨籍謝衣鳯，政黨票支持民眾黨，結果謝衣鳯高票當選順利連任，得票數就是藍白加總；其他選區未照做，民眾黨選民在區域立委部分就投廢票。
謝典林說，台中市長盧秀燕全力支持蔡壁如選立委，2人為藍白合所做示範加持下，台中立委選舉整體結果翻轉，證明藍白合是對的。
謝典林表示，蔡壁如找他幫忙，希望能幫其推出的全國黨代表人選拉票，他想繼續支持藍白合，因此以他能理解的方式幫忙蔡壁如，幫助支持蔡壁如的人選順利當選全國黨代表，民眾黨才有救。
謝典林強調，只有蔡壁如出來領導民眾黨，民眾黨才不會泡沫化，只要民眾黨沒有泡沫化，柯文哲才有救，他幫忙蔡壁如就是在拯救柯文哲，也是為了下一次藍白合能夠成功打下堅實基礎。
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