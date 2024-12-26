高調復出拚無罪連任？高虹安今任期過半「未辭職」將不補選

新竹市長高虹安因助理費官司停職迄今，今天也是她就職逾2年，因她不辭職，後續不再補選，由邱臣遠代理到任期結束。高最近也一反常態高調出席活動，甚至開始更新個人粉專，被外界視為有信心無罪拚連任，延續政治影響力。

高虹安自7月26日停職後已淡出政壇，臉書、IG也停止更新，直到中秋節前後才低調出席地方活動。但她近來換了鄰家姐姐新髮型後，宛若涅槃重生，不但頻繁出席企業及機關尾牙宴在台上高歌，還公開出席新竹大佛王寺孔雀明王尊開光大典，與多名新竹政界人士同框，原本她要在市府施政2周年記者會驚喜現身，但因消息提早曝光，也擔心模糊焦點因此取消。

高虹安雖未參加施政2周年記者會，但她當天卻裝扮成耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，還將與孩童的互動放在久未更新的臉書上，而貼文內容也刻意放入「市長姐姐」、「新竹市政府」等關鍵字，似乎在對各界宣告「我回來了」。

高虹安也展現超高人氣，最新貼文不但有近9千多人按讚，甚至有近800則支持者的加油打氣，還有近200人幫忙轉發分享，不少市民留言：「永遠的市長，是所有市民都期待，也是新竹市的耶誕老公公，新竹市不能沒有妳」、「高市長希望您跟柯主席能有撥雲見日的一天」、「很開心看到你更新臉書了，高市長加油！希望你明白，即便台灣現在的政局這麼黑暗，我們都支持你喔！」

不過高虹安高調出席活動和堅不辭職也引來批評，市議會時代力量黨團總召林彥甫認為，高虹安若未能在2年內三審定讞，邱臣遠代理的時間將比高在職還長，因是代理身份，必然缺乏對城市的願景和長遠規畫，加上頻繁更換人事，也難以帶動市府團隊向前，導致各項施政牛步，絕非市民之福。

民進黨議員劉崇顯也表示，高虹安即便因貪汙停職，仍持續在地下實質的影響市府的運作，也持續讓身邊友人們打壓監督自己的聲音；民進黨市議員曾資程也批，民眾黨執政2年，政績乏善可陳，藍白議員時不時就拉前市長林智堅來消費，為無能執政的民眾黨洗地。

高虹安高調曝光，支持者認為她有信心無罪拚連任，並為2026連任鋪陳，不過高虹安仍面臨罷免團體「風城安心上路」夾擊，發起人CY表示，高虹安目前仍出席各活動，但地方上已經有不少市民對現任市府的施政感到不滿，現階段會盡可能放大這些聲音，由於選罷法修正案剛通過，不少市民詢問罷免連署的情況變多，希望趕在連署需附身分證影本的修法頒佈前趕緊連署，目前罷免提案連署書份數已過半，達1867份（ 53% ）。 停職中的新竹市長高虹安最近換了新髮型，整體造型與以前幹練俐落呈現對比，新造型讓人感到優雅又平易近人。圖／取自施淑婷粉絲頁 停職中的新竹市長高虹安雖未參加施政2周年記者會，但她當天卻裝扮成耶誕老公公，到新竹仁愛兒童之家送上耶誕禮物，還將與孩童的互動放在久未更新的臉書上。圖／取自高虹安臉書 停職中的新竹市長高虹安（前排右2）近日高調出席新竹大佛王寺孔雀明王尊開光大典，席間並與多位新竹政界人士同框互動。圖／民眾提供

商品推薦