國土計畫法是否展延惹議 全國地方正副議長聯誼會建議「暫緩」

國土計畫法擬明年4月30日上路，立法院內政委員會初審通過部分條文修正草案，實施日期展延等條文朝野立委未達成共識；全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會，日前在嘉義縣舉行，通過綠營嘉縣議長張明達提案，建議內政部在國土計畫配套措施未到位前，暫緩實施。

張明達說，國土計畫法在中央與各地方政府未充分溝通，民眾未明確清楚權利義務情況下，明年上路，導致民眾恐慌社會紛擾，多數農業縣市，因為國土計畫法對農業使用的土地（農1），說明不夠詳細，多數農民或農地擁有者認為土地使用權益受到限制，財產嚴重受到損失剝奪，對此也未見相對應補貼配套，導致民眾恐慌憤怒。

國土計畫法第1條「為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國明土破壞地區，追求國家永續發展，特制定本法。

張明達表示，站在國家永續高度，在諸多疑慮尚未釐清前，建議暫緩實施，以免破壞立法美意，讓國土法蒙受惡法之名。建請內政部採納辦理。

嘉縣議會主辦的全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會，23、24日在太保市長榮文苑酒店舉行，這是張明達任內第2次主辦，出席包括聯誼會會長新北市議長蔣根煌、人事行政總處蘇俊榮、內政部次長吳堂安、民政司長鄭英弘、以及全國各地縣市議會議長副議長。

立法院內政委員會11月21日初審通過國土計畫法部分條文修正草案，對於實施日期展延相關條文，朝野立委無法達成共識；列席的內政部國土管理署長吳欣修說，因立委提案版本眾多，且出發點不太一致，建議保留送黨團協商。立委徐欣瑩透過國民黨立法院黨團代發出朝野黨團協商通知，下午將協商朝野立委提出的土計畫法修正草案，請內政部等行政機關列席。 全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會，日前在嘉義縣舉行，通過綠營嘉縣議長張明達提案，建議內政部在國土計畫配套措施未到位前暫緩實施。圖／嘉縣議會提供 全國地方議會議長、副議長第3次聯誼座談會，日前在嘉義縣舉行，通過綠營嘉縣議長張明達提案，建議內政部在國土計畫配套措施未到位前暫緩實施。圖／嘉縣議會提供

商品推薦