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聯合再生爭議 潘孟安賭上官位

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

總統府秘書長潘孟安昨天赴立法院司法法制委員會備詢，民眾黨立委黃國昌就聯合再生能源爭議質詢，潘孟安表示，他與聯合再生沒有任何關係，如果黃國昌認為有問題請移送法辦，如果有不法，「我馬上辭職，如果沒有，你就辭職」。圖／擷取自國會頻道
總統府秘書長潘孟安昨天赴立法院司法法制委員會備詢，民眾黨立委黃國昌就聯合再生能源爭議質詢，潘孟安表示，他與聯合再生沒有任何關係，如果黃國昌認為有問題請移送法辦，如果有不法，「我馬上辭職，如果沒有，你就辭職」。圖／擷取自國會頻道
總統府秘書長潘孟安昨赴立法院司法及法制委員會備詢，民眾黨立委黃國昌就聯合再生能源爭議質詢；潘孟安表示，他與聯合再生沒有任何關係，如果認為有問題就請移送法辦，「如有不法，我馬上辭職，若沒有，你就辭職」。

黃國昌曾多次質疑聯合再生能源與潘孟安關係匪淺。黃國昌昨質詢，國發基金不能變成紓困基金，政府投資卅億元給號稱「綠能國家隊」的聯合再生，這家公司，潘應該非常熟，政府投資前，該公司已虧損上百億元，投資後又虧損上百億元，他問潘，二○二○年與聯合再生能源在喜來登飯店吃飯談什麼事？潘孟安說，當初屏東縣政府要做地層下陷四地方地層分析，這是公開招商，對方是「國家隊」，所以特別吃飯。黃國昌追問，吃飯誰埋單？潘說「我埋單的」，但只是一起吃飯，不代表什麼。

黃國昌表示，現在立法院成立國發基金調查委員會，如果委員會邀潘孟安說明，是否願意？潘孟安說「我不願意，這不關我的事」。

潘孟安強調，黃國昌影射聯合再生與他有關係，已講了兩年，都在含沙射影，「委員，我乾脆這樣說，如果聯合再生跟潘孟安有任何關係，請你移送法辦；如有不法，我馬上辭職，但如果沒有，你就辭職。」他並批評黃國昌不斷含血噴人。

黃國昌則說，他從來不會含沙射影，「你就是不願意公開講吃飯講了什麼」，若潘孟安覺得誹謗，歡迎告他。

潘孟安 辭職 黃國昌

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