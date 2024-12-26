中央委員改選前 民眾黨爆有前科議員入黨

民眾黨主席柯文哲官司纏身，除傳出「小草」退黨潮，又出現有犯罪前科背景的地方議員「帶槍投靠」；由於民眾黨修改黨章，增加縣市議會黨團總召集人為當然中央委員，不排除有特定勢力企圖招兵買馬以獲得中央委員席次，擴大影響力。

民眾黨發言人吳怡萱證實，確實有中央委員提醒留意入黨人員的相關經歷，並依照規定建請中評會依權責處理。

台北地檢署偵辦京華城等案，傳出民眾黨地方黨部湧現退黨潮，民眾黨先前否認相關說法，強調黨員數不減反增，而且增幅一如往常、正向穩定成長，並未有所謂「陷退黨潮」，盼外界勿以訛傳訛。民眾黨秘書長周榆修受訪時表示，民眾黨從今年八月以來，黨員人數維持在每周微幅增加，「我公開說沒有（退黨潮），數字會說話」。

不過，近期傳出多位地方議員申請入黨，包括無黨籍彰化縣議員吳錦潭、花蓮縣議員林源富等人，分別有酒駕、教唆恐嚇及家暴紀錄等前科，因而遭到黨員檢舉，陸續移送中評會審核。

黨內人士表示，柯文哲先前遞交請辭聲明，黨主席選舉被迫檯面化，黨主席需要具備中央委員資格，各系統早已開始布局競逐，考量地方議會黨團總召為當然中央委員，不排除有特定勢力企圖招兵買馬，以在各地方議會成立黨團的方式，獲得中央委員席次，擴大影響力。

民眾黨當然中央委員包括黨主席、正副總統、立委、直轄市市長、縣市長等，今年有黨代表提案修改「立委」兩字為立法院黨團總召、副總召以及幹事長，並且新增縣市議會黨團總召集人，遭解讀有意擴大地方影響力。

民眾黨日前發布選舉投票公告，訂明年一月十九日舉行第四屆中央委員暨中央評議委員選舉，當天同時召開第三屆第一次黨員代表大會，具備黨代表身分即可參選中央委員、中評委。

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