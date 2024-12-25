介入民眾黨中央委員選舉？ 謝典林晚間澄清：是救民眾黨
民眾黨主席柯文哲起訴在即，但最近卻相繼有彰化地區特殊地方人士想要加入民眾黨。中央委員江和樹今指控，這是彰化縣議長謝典林有意圖利用蔡壁如爭取黨主席。
謝典林晚間說，去年總統選舉時，他就堅信藍白合，總統支持侯友宜、政黨支持民眾黨、立委支持胞姊謝衣鳯，證明彰化縣立委最後謝衣鳯勝選。
反觀不同選區的國民黨候選人楊曜聰、鄭俊雄落選。他認為，民眾黨要存在、壯大，一定要支持柯文哲，唯有支持柯文哲，民眾黨才有救。所以，他才會支持蔡壁如、就是在救柯文哲，也就是在救民眾黨。
江和樹說，如果是理念相同，願意加入民眾黨，民眾黨一定歡迎。但是，選在這個關鍵時刻想要加入，心態令人質疑，不得不讓人懷疑「這是國民黨要併購民眾黨嗎？」
江和樹出示Line貼圖，上面顯示謝典林和他的機要秘書劉坤鱧對話，他們有意挺蔡壁如競選民眾黨黨主席。謝典林並發豪語要當競總主委。
江和樹說，這些貼圖是今天開中央委員會議的時候有人傳給他的，而目前想要加入民進黨的特殊人士，是分別有酒駕前科和案底的縣議員，中央委員會已經請中評委對入黨要加強審核。
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