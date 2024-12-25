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日外相會王毅表達關注台灣 外交部：共同守護印太

中央社／ 台北25日電

日本外務大臣岩屋毅今天會見中國外交部長王毅，表達東京「密切關注台灣情勢」。外交部表示，歡迎國際社會關注台海情勢，台灣將持續與理念相近國家共同守護印太地區的和平穩定與繁榮。

法新社報導，日本外務大臣岩屋毅今天在北京與中國外交部長王毅會見，並針對中國軍事力量擴張提出「嚴重關切」，並且表達東京「密切關注台灣情勢」。

外交部晚間透過新聞稿對此表示肯定與感謝，並指出，近年來日本政府多次表示台日共享自由、民主、人權及法治等基本價值，彼此互為重要夥伴及珍貴友人，同時持續呼籲國際社會關注台海情勢。

外交部舉例，今年6月「七大工業國集團」（G7）領袖峰會、9月美日韓外長聯大場邊會談、10月「日本-東協峰會」及11月「日中領袖會談」等重要國際場合，日方均強調台海和平穩定的重要性。

外交部強調，一貫歡迎國際社會關注台海情勢，並採取有助於維護區域和平的正面作為，台灣今後也將持續加強與理念相近國家合作，共同守護印太地區的和平穩定與繁榮。

台海 外交部 日本

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