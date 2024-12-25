台灣難逃川普揮關稅大刀 學者：綠倒向美國連抗議都不敢

政大外交系教授黃奎博今日表示，美國總統當選人川普上任後就要處理貿易逆差問題，而他也明白台灣一面倒向美國，因此在關稅問題上，台灣不能說不。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請黃奎博，討論川普上任後的台美關係議題。

黃奎博表示，川普雖不可預測，但仍有「三不原則」，「不想戰爭」、「不想死美國大兵」、「不想多花錢」川普說上任第一天就會要求俄烏停火，雙方會「現狀點交」，俄羅斯吃到哪就占領到哪，烏克蘭會聲張仍擁有領土主權，只是拿不回來。川普團隊也早就在積極協調以色列停火，解決中東戰事。

在台海問題方面，黃奎博認為，川普是地產開發商出身，在開發地產時因土地太大，偏好集資方式開發土地，當開發土地有風險，就可分攤。川普行事上喜歡分散風險，行事上喜歡分散風險，也有可能要求台灣至少要與北京能對話，政治上不要搞「務實台獨」，讓兩岸關係回到可對話狀態，形式上恢復和平，進一步幫美國分散風險。

黃奎博說，現在美國不斷強調台灣很危險，中國大陸很快就有攻打台灣的能力，這剛好就是民進黨政府想聽且只願意聽的。強化自我防衛重要，政治溝通協商也很重要。過去美蘇冷戰時，戰事一觸即發，雙方仍有熱線通話，進行各種戰略限武協議。今年初金門撞船事件，就是因雙方缺乏溝通、歹戲拖棚，這樣並無法為台灣帶來安全環境。

黃奎博也指出，川普上任一定會拿到一張美國貿易逆差清單，當中台灣排名第九，川普可能會要求台灣因應配合增加關稅，川普心裡也知道，台灣是名單上國家「最軟的那一塊」，不敢說不，在增加關稅上更好處理。現已看到，英國金融時報有匿名文章放話，台灣準備要花5千億買美國武器。綜觀亞洲國家，沒有人像台灣一樣一面倒美國，台灣的外交選擇實在很奇特也很勇敢。

何志勇強調，川普是不想戰爭的人，日前他與日本前首相安倍晉三的遺孀見面提及台海問題時，也說希望世界和平。關鍵在於台灣有沒有辦法為川普2.0的美國分擔風險，如果台灣消極以對，恐怕就會迫於美方壓力與對岸談判。川普不像美國民主黨人高舉「價值」的重要性，例如川普宣示將在上任首日，終結學校和軍隊的「跨性別」認同。

何志勇提到，反觀民進黨在處理台海問題只講「價值」，無視戰爭的後果，也透過訴諸「價值」來動員「青鳥」，卻不談攸關民生的務實問題。是否能和「川普2.0」對上頻率，值得觀察。

陳學聖說，川普希望台灣沒事，反面來講就是可能把台灣推上談判桌，導致很多決定台灣不能自主。世界找不到第二個國家像台灣一樣不敢跟美國說不，即使日本防衛依賴美國，也都要求沖繩美軍基地遷走，而台灣巴不得美國來台駐軍。

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