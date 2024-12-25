周五立院表決若通過65歲不用付健保費 醫改會憂世代對立

立法院本周五預訂進行「老人福利法」修正條文表決投票，落修法通過，65歲以上長者的綜合所得稅率20%以下者，將免繳健保費。醫改會執行長林雅惠說，健保為社會保險，非社會福利，修法通過後，將假借社會福利之名，激發世代對立，對健保財務造成嚴重衝擊。

林雅惠說，醫改會從昨天開始，就十分關心修法進度，原先以為可透過政黨協商擋下，但昨天沒有協商，並於周五直接投票表決，以目前立院朝小野大，若無意外，修正條文久過可能性高。如果，修法過了，修法惡果將由全民共同承擔。

林雅惠指出，統計顯示，至今年10月，65歲以上免繳健保費約4.78%，達20萬9301人，免繳的保費金額約20億元；但修法通過後，免繳保費比率將增至83%，高達369萬6166人，費用暴增至366億3639萬元，隨超高齡社會到來，到了民國138年，政府支出費用將高達621億1354萬元。

雖然修正條文明定65歲以上綜合所得稅率20%以下者，才免繳健保費，林雅惠指出，以免繳保費比率來看，修法通過後，高達83%年長者都可免繳健保費，可見此規範是「假排富」條文，且保費來源不足，一定排擠其他健保支出項目。

依財政部及主計總處調查，目前受薪階級月薪中位數4.32萬元，65歲以上以其綜合所得稅率20%以下換算，月薪可達4.66萬至10.5萬元，新法通過後，將由薪資收入低的人幫薪資收入高的人繳交健保費，有違健保量能負擔的精神。

林雅惠說，隨著超高齡社會，又面臨少子化，現在出生的新生兒未來要負擔的健保費會愈來愈沉重，但高齡長者反而不用負擔，勢必增加世代對立，且健保財源吃緊，可說是「前方吃緊、後方緊吃」，甚至增加健保破產的風險。

林雅惠說，65歲以上長者面臨的問題是長照、慢性病照護及共病管理等，而不是繳不起健保費所造成的就醫障礙，現在全民罹患慢性病達1200萬人，其中400多萬人跨院就醫，又以65歲以上為多數，真正應該解決的是這些核心問題，而不是健保費。

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