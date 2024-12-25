中選會列基隆選委會9缺失 王鴻薇痛批：民進黨輸不起

基隆市長謝國樑罷免案未成立，中選會日前公布會議紀錄指出，基隆市選委會有9大違失，要求部會未來遵守規定辦理。國民黨立委王鴻薇今天痛批，民進黨輸不起，不倒謝國樑，卻對基隆市府無辜的公務機關下手。

王鴻薇表示，基隆市長罷免案已經過去數月了，謝國樑除了再次獲得基隆人的肯定，也正在積極處理各項被罷免團體耽誤的市政，沒想到民進黨還不放過基隆人，中選會出具罷免案調查報告，洋洋灑灑列出9項缺失，只差沒寫要推翻罷免結果了，「民進黨打不倒謝國樑，卻對基隆市府無辜的公務機關下手」。

王鴻薇針對會議記錄直指，其中有不少令人瞠目結舌的結論，像是「中選會至基隆市選委會進行慰問及視察的公文外流媒體，被炒作成中央介入地方」，以及指控基隆選委會「罷免案進行程序中違反選務中立及行政中立立場，恣意對外發言，引發媒體對於選務機關中立立場之猜疑」。

王鴻薇表示，不說還真的不曉得原來中選會還要臉面，中選會在敏感時機，說要來慰問，自己瓜田李下，還怪別人炒作？這臉根本是自己丟的，如果中選會不要介入，今天會被大家質疑不公平嗎？公視台語台在幫忙罷免宣傳的時候，中選會怎麼就說沒問題？

王鴻薇表示，其中還有針對查對選票階段行政作業做處罰，乾脆說基隆市選委會列偽造的票都是罷免票算了，我就看中選會敢不敢直接推反基隆市長罷免結果。民進黨輸不起，要用中央來否定多數基隆人的決定，就讓大家看看民進黨嘴臉有多醜，輸了罷免就把基隆當敵人了嗎？

商品推薦