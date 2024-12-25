快訊

女員工遭主管性侵輕生 麥當勞挨罰百萬：虛心接受進行檢討

央行打炒房打出逾放？投資客無法脫手使銀行逾放增加

唐綺陽罕提曾有「一年短命婚姻」 被母1句話激到賭氣結婚

中選會列基隆選委會9缺失 王鴻薇痛批：民進黨輸不起

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑罷免案未成立，中選會日前公布會議紀錄指出，基隆市選委會有9大違失，要求部會未來遵守規定辦理。國民黨立委王鴻薇今天痛批，民進黨輸不起，不倒謝國樑，卻對基隆市府無辜的公務機關下手。

王鴻薇表示，基隆市長罷免案已經過去數月了，謝國樑除了再次獲得基隆人的肯定，也正在積極處理各項被罷免團體耽誤的市政，沒想到民進黨還不放過基隆人，中選會出具罷免案調查報告，洋洋灑灑列出9項缺失，只差沒寫要推翻罷免結果了，「民進黨打不倒謝國樑，卻對基隆市府無辜的公務機關下手」。

王鴻薇針對會議記錄直指，其中有不少令人瞠目結舌的結論，像是「中選會至基隆市選委會進行慰問及視察的公文外流媒體，被炒作成中央介入地方」，以及指控基隆選委會「罷免案進行程序中違反選務中立及行政中立立場，恣意對外發言，引發媒體對於選務機關中立立場之猜疑」。

王鴻薇表示，不說還真的不曉得原來中選會還要臉面，中選會在敏感時機，說要來慰問，自己瓜田李下，還怪別人炒作？這臉根本是自己丟的，如果中選會不要介入，今天會被大家質疑不公平嗎？公視台語台在幫忙罷免宣傳的時候，中選會怎麼就說沒問題？

王鴻薇表示，其中還有針對查對選票階段行政作業做處罰，乾脆說基隆市選委會列偽造的票都是罷免票算了，我就看中選會敢不敢直接推反基隆市長罷免結果。民進黨輸不起，要用中央來否定多數基隆人的決定，就讓大家看看民進黨嘴臉有多醜，輸了罷免就把基隆當敵人了嗎？

中選會 基隆市選委會 罷免

延伸閱讀

基隆捷運進市區怎麼走？謝國樑主張不讓民眾2選1、童子瑋也說話了

綠委封殺劉靜怡 王鴻薇：為蔡英文、林智堅論文平反

賴清德對財劃法態度今非昔比 王鴻薇諷民進黨「team健忘」

綠營助理夜守議場側門 王鴻薇批：民進黨當慣老闆

相關新聞

韓國瑜明年1月18日率團參加川普就職 隨團立委曝光

美國總統當選人川普將於明年1月20日就職，立法院長韓國瑜日前接獲府方指派，將在明年1月18日至24日擔任代表團長，率跨黨...

民眾黨湧現前科犯議員入黨潮 中央委員改選前引發關注

民眾黨主席柯文哲近來官司纏身，傳出各縣市湧現「小草」退黨潮，近期又出現地方議員「帶槍投靠」，其犯罪前科背景受到黨內關注。...

勞動部政次人選出爐 文大教授李健鴻接任

前勞長何佩珊為霸凌案匆匆下台，政次許傳盛、黃玲娜也跟著請辭。總統府今發布任免令，勞動部新任政務次長將由...

台灣難逃川普揮關稅大刀 學者：綠倒向美國連抗議都不敢

政大外交系教授黃奎博今日表示，美國總統當選人川普上任後就要處理貿易逆差問題，而他也明白台灣一面倒向美國，因此在關稅問題上...

萬里學子民主法治之旅 興奮進總統府見大學長

新北市萬里區學子們興奮前進總統府與大學長賴清德見面，這一場難得的參訪由新北市議員張錦豪協助安排，到訪總統府並前往新北歡樂耶誕城感受歡樂氣息，而今年卻格外別具意義，因為萬里的學生們得知可以在總統府接受大學長賴清德總統的接見，都感到親切又興奮。

周五立院表決若通過65歲不用付健保費 醫改會憂世代對立

立法院本周五預訂進行「老人福利法」修正條文表決投票，落修法通過，65歲以上長者的綜合所得稅率20%以下者，將免繳健保費。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。