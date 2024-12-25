快訊

陳其邁抗議財劃法一石二鳥 打擊柯志恩還能鞏基本盤

國1嚴重塞車！高雄路段公車與2車碰撞 有人從車內噴出1死2傷

經濟部政次陳正祺請辭獲准、原因曝光 接任人選待定

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部政次人選出爐 文大教授李健鴻接任

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部新任政務次長人選公布，由文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻出任。圖／截自總統府官網
勞動部新任政務次長人選公布，由文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻出任。圖／截自總統府官網

前勞長何佩珊為霸凌案匆匆下台，政次許傳盛、黃玲娜也跟著請辭。總統府今發布任免令，勞動部新任政務次長將由文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻出任。

李健鴻為台灣大學社會學博士，過去曾擔任前立委翁金珠辦公室主任，後隨著翁金珠當選彰化縣長，被延攬至彰化縣擔任副縣長。目前在文化大學任教的他，研究專長包括就業安全政策、就業保險、數位化與勞動轉型、非典型勞動政策、薪資政策等。

李健鴻過去多次擔任勞動部諮詢委員，包括勞動部基本工資審議委員、就安基金管理委員、勞工保險監理會委員、跨國勞動力諮詢小組委員，也是行政院經濟發展委員會顧問會議顧問，對勞動政策十分嫻熟。

李健鴻受訪時說，接任次長初衷不變，一樣是從事社會服務，只是服務方式不同，換跑道實踐理念，為勞工爭取勞動權益，特別是職災、失業勞工等弱勢群體。

他透露，自己是在12月被行政院徵詢，沒有太多時間考慮，也並未直接跟勞動部部長洪申翰接觸。此前他只在某次座談會場合巧遇過洪申翰，兩人並未交談，不算認識彼此。

勞動部 洪申翰

延伸閱讀

最新勞保精算報告將出爐 洪申翰：破產年限再延後

80歲免評巴氏量表可聘外籍看護 洪申翰：後果非大家樂見

影／麥當勞性侵案 洪申翰：不是開除加害者就沒事

逾4成民調認為不適任 勞長洪申翰有信心「愈做愈好」

相關新聞

外送平台禁結合後公平會被提名人黨團拜會 藍：帶禮物而來

行政院秘書長龔明鑫今日下午率4位公平會被提名人，拜會國民黨立院黨團。於拜會前，UberEats併購foodpanda案被...

65歲免健保費闖關三讀 衛福部憂健保總額收入恐下降

衛福部去年提出無業長者健保費有條件補助，原本預估最快114年上路，昨已決定暫緩，盼尋民意最大共識。在野黨提出的老福法修法...

勞動部政次人選出爐 文大教授李健鴻接任

前勞長何佩珊為霸凌案匆匆下台，政次許傳盛、黃玲娜也跟著請辭。總統府今發布任免令，勞動部新任政務次長將由...

韓國瑜明年1月18日率團參加川普就職 隨團立委曝光

美國總統當選人川普將於明年1月20日就職，立法院長韓國瑜日前接獲府方指派，將在明年1月18日至24日擔任代表團長，率跨黨...

民眾黨湧現前科犯議員入黨潮 中央委員改選前引發關注

民眾黨主席柯文哲近來官司纏身，傳出各縣市湧現「小草」退黨潮，近期又出現地方議員「帶槍投靠」，其犯罪前科背景受到黨內關注。...

不參加尾牙要主委核定？原民會：是鼓勵非強制性

國民黨立委盧縣一接獲爆料，指原民會主委曾智勇在主管會報中裁示，原民會職員若不參加尾牙需要主委親自核定。原民會今日嚴正澄清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。