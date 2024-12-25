勞動部政次人選出爐 文大教授李健鴻接任

前勞長何佩珊為霸凌案匆匆下台，政次許傳盛、黃玲娜也跟著請辭。總統府今發布任免令，勞動部新任政務次長將由文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻出任。

李健鴻為台灣大學社會學博士，過去曾擔任前立委翁金珠辦公室主任，後隨著翁金珠當選彰化縣長，被延攬至彰化縣擔任副縣長。目前在文化大學任教的他，研究專長包括就業安全政策、就業保險、數位化與勞動轉型、非典型勞動政策、薪資政策等。

李健鴻過去多次擔任勞動部諮詢委員，包括勞動部基本工資審議委員、就安基金管理委員、勞工保險監理會委員、跨國勞動力諮詢小組委員，也是行政院經濟發展委員會顧問會議顧問，對勞動政策十分嫻熟。

李健鴻受訪時說，接任次長初衷不變，一樣是從事社會服務，只是服務方式不同，換跑道實踐理念，為勞工爭取勞動權益，特別是職災、失業勞工等弱勢群體。

他透露，自己是在12月被行政院徵詢，沒有太多時間考慮，也並未直接跟勞動部部長洪申翰接觸。此前他只在某次座談會場合巧遇過洪申翰，兩人並未交談，不算認識彼此。

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