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韓國瑜明年1月18日率團參加川普就職 隨團立委曝光

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
由於國會三黨不過半，且立法院朝野協商採完全透明制度，韓國瑜遇到朝野對撞，幾乎無私下「喬」的空間。圖／聯合報系資料照片
由於國會三黨不過半，且立法院朝野協商採完全透明制度，韓國瑜遇到朝野對撞，幾乎無私下「喬」的空間。圖／聯合報系資料照片

美國總統當選人川普將於明年1月20日就職，立法院長韓國瑜日前接獲府方指派，將在明年1月18日至24日擔任代表團長，率跨黨派立委參加「第60屆美國總統就職典禮」，三黨團隨團立委名單也陸續出爐。

立法院國際事務處日前發文給民進黨團、國民黨與民眾黨團，請藍綠各推派2名立委、民眾黨團派1名立委出席「第60屆美國總統就職典禮」代表團。韓國瑜將擔任團長，率跨黨派委員於明年1月18日至24日訪美。

國民黨立委報名踴躍，有高達31人報名，國民黨團為此今天下午5時進行抽籤，抽籤結果出爐，由國民黨立委李彥秀、葛如鈞擔任隨團立委代表出席。

而據了解，民進黨團、民眾黨團還在內部徵詢作業中，目前人選未定。

國民黨 美國 韓國瑜

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