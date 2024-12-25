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民眾黨湧現前科犯議員入黨潮 中央委員改選前引發關注

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨先前公布第三屆黨員代表當選人名單，預計明年1月19日召開黨員代表大會，改選第四屆中央委員暨中央評議委員。記得杜建重/攝影
民眾黨先前公布第三屆黨員代表當選人名單，預計明年1月19日召開黨員代表大會，改選第四屆中央委員暨中央評議委員。記得杜建重/攝影

民眾黨主席柯文哲近來官司纏身，傳出各縣市湧現「小草」退黨潮，近期又出現地方議員「帶槍投靠」，其犯罪前科背景受到黨內關注。民眾黨先前修改黨章，增加縣市議會黨團總召集人為當然中央委員，不排除有特定勢力企圖招兵買馬，藉此獲得中央委員席次，擴大影響力。

民眾黨發言人吳怡萱受訪時證實，確實有中央委員提醒留意入黨人員的相關經歷，因此依照規定建請中評會依權責處理。

台北地檢署持續偵辦京華城容積弊案，近期傳出民眾黨地方黨部湧現退黨潮，民眾黨先前否認相關說法，強調黨員數不減反增，而且增幅一如往常、正向穩定成長，並未有所謂「陷退黨潮」，盼外界勿以訛傳訛。民眾黨秘書長周榆修受訪時表示，民眾黨從今年8月以來，黨員人數維持在每周微幅增加，「我公開說沒有，數字會說話。」

不過，近期傳出多位地方議員申請入黨，包括無黨籍彰化縣議員吳錦潭、花蓮縣議員林源富等人，分別有酒駕、教唆恐嚇及家暴紀錄等前科，接連遭到黨員檢舉，陸續移送中評會審核。

黨內人士表示，柯文哲先前遞交請辭聲明，黨主席選舉被迫檯面化，黨主席需要具備中央委員資格，各系統也早已開始布局競逐，考量地方議會黨團總召為當然中央委員，不排除有特定勢力企圖招兵買馬，以在各地方議會成立黨團的方式，獲得中央委員席次擴大影響力。

民眾黨當然中央委員包括黨主席、正副總統、立委、直轄市市長、縣市長等，今年有黨代表提案修改「立委」兩字為立法院黨團總召、副總召及幹事長，並且新增縣市議會黨團總召集人，遭到解讀有意擴大地方影響力。

民眾黨日前發布選舉投票公告，訂於明年1月19日舉行第四屆中央委員暨中央評議委員選舉，當天將同時召開第三屆第一次黨員代表大會，具備黨代表身分即可參選中央委員、中評委，大會議程等相關事項將另行發布。

民眾黨 議員

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