不參加尾牙要主委核定？原民會：是鼓勵非強制性
國民黨立委盧縣一接獲爆料，指原民會主委曾智勇在主管會報中裁示，原民會職員若不參加尾牙需要主委親自核定。原民會今日嚴正澄清，該歲末聚餐活動係年度例行活動，主要是體恤及犒賞基層同仁，參加採自願性，非強制性。
原民會表示近期為確認桌數，因此才調查同仁參加意願，同仁如無意願亦不勉強，非強制性質。
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