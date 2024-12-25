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不參加尾牙要主委核定？原民會：是鼓勵非強制性

聯合報／ 記者陳宛茜／ 台北即時報導
原民會遭爆料，若職員不參加尾牙需主管親自核定。示意圖／ingimage
原民會遭爆料，若職員不參加尾牙需主管親自核定。示意圖／ingimage

國民黨立委盧縣一接獲爆料，指原民會主委曾智勇在主管會報中裁示，原民會職員若不參加尾牙需要主委親自核定。原民會今日嚴正澄清，該歲末聚餐活動係年度例行活動，主要是體恤及犒賞基層同仁，參加採自願性，非強制性。

原民會表示近期為確認桌數，因此才調查同仁參加意願，同仁如無意願亦不勉強，非強制性質。

原民會主委 國民黨 尾牙 曾智勇 盧縣一

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