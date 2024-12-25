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萬里學子民主法治之旅 興奮進總統府見大學長

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
新北市議員張錦豪協助安排到訪總統府，今年學生們在總統府接受大學長賴清德總統的接見，都感到親切又興奮。圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員張錦豪協助安排到訪總統府，今年學生們在總統府接受大學長賴清德總統的接見，都感到親切又興奮。圖／紅樹林有線電視提供

新北萬里區學子們興奮前進總統府與大學長賴清德見面，這一場難得的參訪由新北市議員張錦豪協助安排，到訪總統府並前往新北歡樂耶誕城感受歡樂氣息，而今年卻格外別具意義，因為萬里的學生們得知可以在總統府接受大學長賴清德總統的接見，都感到親切又興奮。

學生們與賴清德總統握手、擊掌樣樣來，興奮與萬里的大學長見面、聽勉勵。其實因為在偏鄉，當天學生一早七點不到，就整隊上車，準備開啟這一趟民主法治之旅，不過也因為知道是準備前往總統府接受大學長賴清德總統的接見，學生的興奮心情全都寫在臉上。

市議員張錦豪說，每年都會為偏鄉的學子精心安排參訪之旅，而今年的參訪格外不同，萬里的學生們可以前進總統府見到同樣也是出生在萬里的賴清德總統，對此也期待透過總統大學長對學弟妹的勉勵，偏鄉的學生們也可以像總統一樣，不斷的勤奮努力，未來在自己的專業領域裡發光發熱。

此外參訪之旅也不只是前進總統府，市議員張錦豪更特別安排學生到新北市最夯景點歡樂耶誕城來感受聖誕熱鬧氛圍，而後再到板橋放送所進行參觀，一整天的行程，希望能讓萬里的學子們都擁有成長又充實的回憶。

張錦豪 新北 總統府 萬里 賴清德

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