快訊

勞動局出手！17歲女員工遭性侵輕生 麥當勞遭重罰百萬

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

麻疹群聚再+7！確診者足跡公布 彰化到台大體育館、北捷都去過

公平會被提名人拜會國民黨團 傅崐萁：審慎不悲觀

中央社／ 台北25日電

行政院秘書長龔明鑫今天率公平會主委李鎂等4位被提名人拜會國民黨團。國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨非常清楚表達，對於4位被提名人的審查，都會有清楚討論，黨內凝聚共識後再做決定，不過基本上，審慎但不會悲觀。

公平交易委員會4位委員任期將於明年1月31日屆滿，行政院10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、鄭正鈐等人，今天在立法院國民黨團記者室接見，行政院秘書長龔明鑫，以及李鎂、陳志民、洪財隆、林慶堂等人。

傅崐萁表示，國民黨團立場非常清楚，從考試委員到大法官，都會考量職能跟被提名人在整個領域的聲望，還有過去表現是否符合人民期待，非常不希望被提名人有高度的意識形態，讓政府在執政過程中，天秤過度傾斜。

傅崐萁指出，對於公平會4位被提名人的審查，包含連任委員在內，國民黨會認真討論，黨內凝聚共識後再做決定，不過基本上，審慎但不會悲觀。

傅崐萁表示，龔明鑫像是做媒一樣帶著被提名人過來，相信離開後可以帶著微笑，希望未來公平會在關係民生的重大事項上，必須基於公平公正的原則進行，希望公平會的優良傳統可以傳承下去，少點政治多點民生經濟。

龔明鑫指出，公平會在所有部會中關注度沒有這麼高，事實上有些議案也是蠻重要的，例如各方關注的兩大外送平台UberEats與foodpanda的結合案，且公平會也會固定參加物價監督小組，這些都是公平會日常關心的議題。

龔明鑫表示，感謝國民黨團給予指導跟指教，公平會將秉持任何案件都中立、客觀、專業的態度來審查。過去4年，公平會處理很多案件，也沒有什麼爭議，還是很不錯的，希望國民黨團可以給予支持。

李鎂指出，她已經在公平會服務4年，之前曾任經濟部商業司司長及智慧財產局副局長，是常任文官一路升上來，這次很榮幸獲得行政院長卓榮泰的提名繼續延任。如果得到立法院的支持，會秉持一路以來專業、認真、全力以赴的態度，為國家、社會服務。

傅崐萁 國民黨 行政院

延伸閱讀

憲訴法、選罷法綠嗆釋憲 傅崐萁轟黔驢技窮老把戲

影／立院朝野聯手封殺大法官 傅崐萁：如同對賴清德不信任投票

偕傅崐萁祈福 徐榛蔚：財劃法修正讓縣市建設大步向前

批拿總預算當遮羞布 柯建銘：傅崐萁長得像不像習近平？

相關新聞

外送平台禁結合後公平會被提名人黨團拜會 藍：帶禮物而來

行政院秘書長龔明鑫今日下午率4位公平會被提名人，拜會國民黨立院黨團。於拜會前，UberEats併購foodpanda案被...

65歲免健保費闖關三讀 衛福部憂健保總額收入恐下降

衛福部去年提出無業長者健保費有條件補助，原本預估最快114年上路，昨已決定暫緩，盼尋民意最大共識。在野黨提出的老福法修法...

民眾黨湧現前科犯議員入黨潮 中央委員改選前引發關注

民眾黨主席柯文哲近來官司纏身，傳出各縣市湧現「小草」退黨潮，近期又出現地方議員「帶槍投靠」，其犯罪前科背景受到黨內關注。...

不參加尾牙要主委核定？原民會：是鼓勵非強制性

國民黨立委盧縣一接獲爆料，指原民會主委曾智勇在主管會報中裁示，原民會職員若不參加尾牙需要主委親自核定。原民會今日嚴正澄清...

陳其邁抗議財劃法一石二鳥 打擊柯志恩還能鞏基本盤

財政劃分法修正案爭議升溫，高雄市長陳其邁領頭帶綠營縣市首長抗議不公，除以「劫貧濟富」強烈字眼表達不滿，更將矛頭指向國民黨內有意問鼎下屆高雄市長大位的立委柯志恩。對內爭取綠營同仇敵愾的情感支持，同時倒打藍營柯志恩一耙，讓柯陷入「愛高雄」與「害高雄」兩難僵局。

7提名大法官團滅 除了覆議正路...綠營還盤算「歪招」

立法院朝野聯手封殺被賴清德提名的7位大法官人選，確定在未來一段時間內，大法官人數將不足以召開釋憲案的評議及判決。加上行政院已宣示會以合憲合法方式尋求救濟，不走旁門左道的話，行政院如果認為立院三讀通修正的財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法罷免連署加嚴及憲法訴訟法（以下簡稱「立院三法」）窒礙難行，幾乎確認只剩「覆議」一招。 民進黨內人士表示，「立院三法」影響最深遠的是憲法訴訟法，因為將實質癱瘓憲法法庭，使許多攸關民生的釋憲案無法受理評議、無法判決，而這是需求沒有藍綠政黨、階級之分，行政院其實還是有些「武器」可以展示出來，讓朝野共同思考，是不是同意將「立院三法」送回立法院重新討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。