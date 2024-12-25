外送平台禁結合後公平會被提名人黨團拜會 藍：帶禮物而來

行政院秘書長龔明鑫今日下午率4位公平會被提名人，拜會國民黨立院黨團。於拜會前，UberEats併購foodpanda案被公平會決議「禁止結合」。國民黨團接待拜會的氛圍融洽，龔明鑫稱，國民黨團非常重要。國民黨團副書記長鄭正鈐更說，顯然大家來是帶禮物過來。

4名公平會被提名人包括李鎂、陳志民、洪財隆、林慶堂。

針對兩大外送平台合併案，公平會依法在12月19日做出准駁決定，公平會9日晚上對外宣布延長審查60天，至明年3月11日，重新界定市場和估算最新的市占率。國民黨團10日曾舉行過記者會表態反對，首席副書記長王鴻薇說，公平會別想以此綁架人事案，若行政院、公平會真要情勒，只會讓人事案更難通過。

於今日拜會前，兩大外送平台合併案被決議禁止結合。國民黨團總召傅崐萁說，公平會在平常國內的政治發展，關注度不是那麼高，但對國家產業有莫大的發展上非常重要，在很多企業競爭中，是否有逾越紅線、壟斷價格等，都要由公平會監督。國民黨立場非常清楚，完全依照職能、領域聲望、過去表現等是否符合人民期待審查，不希望高度意識形態，讓執政過程中的天秤過度傾斜。 黨內凝聚共識再來做決定。

龔明鑫說，他知道立法院現在非常忙，很多法案在審議，還有預算在審查，國民黨團非常重要，願意撥時間讓被提名人在審查會前來拜會。公平會在所有部會裡關注度不高，但有些議案滿重要，例如兩大外送平台合併案，公平會會固定參加物價監督小組，擔心物價聯合上漲，這些都是公平會日常關心議題，除此之外還有公平交易等議題。

王鴻薇說，歡迎被提名人來拜會，國民黨團票數最多，會秉持專業、獨立角度對被提名人做審核。她和很多委員非常關心外送平台合併案，對於公平會宣布延長審查非常不滿意，消費者、外送員、商家等都反對合併案的話，人事案會非常困難，拜會前聽到將宣布禁止合併案，當然樂見。希望公平會本於專業，扶助產業發展，一定要反壟斷，謝謝被提名人拜訪，會本於專業、公平、客觀審核。

國民黨團副書記長羅智強說，公平會非常專業，是促進市場競爭，維持交易秩序的機構。公平會有很多名人，例如前總統蔡英文（曾任公平會委員）。人事審查部分，國民黨一定用最專業方式看每個被提名人經歷以及對重要政策的看法，順利通過的話，希望能夠一本公平會優良傳統。

鄭正鈐說，針對兩大外送平台合併案，跟被提名人有很多交手，對於併購案有疑慮，顯然大家來是帶禮物過來。他也提醒，雖然兩大外送平台禁止合併，但有技術合作方式達到實質合併的影響力，希望公平會繼續追蹤，為反托拉斯的商業環境努力。

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