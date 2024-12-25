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65歲免健保費闖關三讀 衛福部憂健保總額收入恐下降

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
在野黨提出的老福法修法，最寬鬆版本是讓65歲以上且所得稅率20%的長者免繳健保費，依協商結果，仍會排入27日院會闖關三讀。本報資料照片
在野黨提出的老福法修法，最寬鬆版本是讓65歲以上且所得稅率20%的長者免繳健保費，依協商結果，仍會排入27日院會闖關三讀。本報資料照片

衛福部去年提出無業長者健保費有條件補助，原本預估最快114年上路，昨已決定暫緩，盼尋民意最大共識。在野黨提出的老福法修法，最寬鬆版本是讓65歲以上且所得稅率20%的長者免繳健保費，依協商結果，仍會排入27日院會闖關三讀。衛福部社家署代理署長周道君說，65歲免健保費恐造成世代矛盾，健保總額下降等負面影響，將持續與委員溝通。

周道君表示，去年在衛福部前部長薛瑞元任內，考量優先照顧弱勢民眾，曾研議將健保法規定第六類第2目無依、無業長者免除健保費，然而，今年新一屆立法委員上任，對老福法提出諸多修正案，內容包括所得稅率不高於20%者均納入健保費補助對象等，「範圍遠高於去年討論狀況。」若修法成真，面臨高齡化趨勢，政府支出預期大幅增加。

「高齡人口增加，長者免健保費，會增加年輕族群繳交健保費及稅賦負擔。」周道君表示，依現行所得稅率計算，稅率20%長者每月所得淨額，換算下來高於年輕族群平均月收入，恐造成世代不平等問題，且老福法所規定的政府補助健保費，與健保法規定政府應負擔健保總額比率至少36%連動，將讓健保總額收入減少。

健保法規定政府負擔比率36%是低標，但周道君表示，依往年經驗，政府負擔的健保費比率一直維持36%，若長者健保費從民眾繳交改為政府補助，增加的款項會列入36%比率中計算，導致政府額外挹注的費用降低，「總體計算將讓健保收入降低，讓健保永續面臨問題。」此外，政府公務預算有限，長者免除健保費，也可能排擠社福支出，讓總體社會資源分配陷入困境。

保費 健保總額 衛福部

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