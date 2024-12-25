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國家重點領域研教園區 立委質疑缺監督機制

中央社／ 台北25日電

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，國家重點領域校際研教園區先導計畫編列9.7億元，藍委質疑績效目標、監督管理不明確，且後續工程款預算逾百億，茲事體大，最後決議送朝野協商。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關教育部及所屬單位預算案，針對國家重點領域校際研教園區先導計畫新台幣9.7億元預算，中國國民黨籍立法委員萬美玲、葛如鈞分別提案全數凍結、凍結1/5預算。

中國國民黨籍立法委員洪孟楷、柯志恩、葉元之，以及民主進步黨籍立法委員吳沛憶、陳培瑜、張雅琳等人也都關注此議題。

萬美玲表示，這個園區要做半導體、淨零碳排、人工智慧、智慧城市，這麼多大項目集中在1個園區，關於績效目標、產學合作機制等內容都沒有，而且要引進優質大學進駐合作，卻只有清大跟陽明交大，只找2校是否足夠？且這2校已承攬很多業務，是否還有能力能承擔這個園區，考量茲事體大，如不能全數凍結預算，就保留送協商。

葛如鈞指出，先導計畫預算9.7億元，但計畫報告許多篇幅只是在作文比賽，例如提到要有4000人進駐，但現在產業人才都不知道從哪裡來，這個計畫哪來的信心可以有這麼多人進駐，後續還要花15億元去買貴儀器，包括快要被國網中心淘汰的設備，因此他建議要予以酌凍。

洪孟楷提到，這個園區是由高雄市政府提案，但沒有地方配合款，所有預算都由教育部編列，雖然先導計畫9.7億元，但加上後續工程款等，總預算高達130多億元，且建完後的主管機關看起來是高雄市，也看不出屆時教育部是否有任何監督管理機制，因此建議凍結3000萬元。

經過多番討論後，由於無法取得共識，立法院教育及文化委員會最終決議，此預算保留送朝野協商。

教育部 立法院 萬美玲

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