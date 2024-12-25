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國土計畫法是否展延實施 立院內政委員會26日協商

中央社／ 台北25日電

立法院內政委員會在11月21日初審通過國土計畫法部分條文修正草案，對於展延期限未達共識、保留送朝野協商。內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩明天將召集朝野協商，討論相關修正條文。

國土計畫法擬明年4月30日上路，據內政部統計，截至12月24日止，計8縣市國土功能分區圖審議完成。針對國土計畫法是否要再次展延，朝野立委共提出27個修法版本，擬再延長2到4年不等。

立法院內政委員會11月21日初審通過國土計畫法部分條文修正草案，對於實施日期展延相關條文，朝野立委無法達成共識；列席的內政部國土管理署長吳欣修說，因立委提案版本眾多，且出發點不太一致，建議保留送黨團協商。

徐欣瑩透過國民黨立法院黨團代發出朝野黨團協商通知，26日下午將協商朝野立委提出的國土計畫法修正草案，並請內政部、原住民族委員會、農業部、經濟部、財政部、法務部等行政單位列席，提供協商書面資料。

另外，據國土署最新統計，尚未繳交國土功能分區圖的包括新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等6縣市，呼籲應加速完成提送，中央後續也會積極審議。

內政部 國土計畫法 立法院

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