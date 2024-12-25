國土計畫法是否展延實施 立院內政委員會26日協商

立法院朝野聯手封殺被賴清德提名的7位大法官人選，確定在未來一段時間內，大法官人數將不足以召開釋憲案的評議及判決。加上行政院已宣示會以合憲合法方式尋求救濟，不走旁門左道的話，行政院如果認為立院三讀通修正的財政收支劃分法、公職人員選舉罷免法罷免連署加嚴及憲法訴訟法（以下簡稱「立院三法」）窒礙難行，幾乎確認只剩「覆議」一招。 民進黨內人士表示，「立院三法」影響最深遠的是憲法訴訟法，因為將實質癱瘓憲法法庭，使許多攸關民生的釋憲案無法受理評議、無法判決，而這是需求沒有藍綠政黨、階級之分，行政院其實還是有些「武器」可以展示出來，讓朝野共同思考，是不是同意將「立院三法」送回立法院重新討論。

2024-12-25 15:17