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藍認行憲紀念應放假 朱立倫26日宴請立委

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「感謝國民黨立委通過《憲訴法》、《財劃法》與《選罷法》，讓釋憲與罷免更嚴謹、並改善地方財政！」國民黨主席朱立倫25日於中常會致詞時，強調國會三法的修法重要性。還有說明對大法官的投票訴求，就是不支持賴友友與廢死者。最後他說，25日是行憲紀念日應該放假，26日將宴請國民黨立委，感謝他們的辛勞。

地方獲得合理分配

朱立倫表示，20日在立法院本黨所有黨團成員努力，結合民眾黨一起通過《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》，這對台灣民主政治是非常重要里程碑，未來對於罷免，比照選舉一樣連署，應該要付身分證，憲法法庭15席大法官要有9席通過，對於廢死議題，不能因為8位大法官的決定，改變社會公平正義，傷害社會民意。

「25年來，包含曾經的賴清德市長，都曾強力要求修改《財劃法》！」朱立倫說，國民黨團針對目前中央財政狀況跟地方需求做了合理修正，本來100塊75塊中央拿走，25塊22個地方政府分，變成65比35，22縣市合計增加3700億元，對各地方自治、財政負擔做比較合理增加。

應儘速提名新大法官

他不滿指出，遺憾民進黨委員反對地方政府增加財源，事後中央竟然說影響未來各部會的施政，這真的是裝窮、哭窮，今年稅收就已超收就5100億，多的私房錢遠超數字，不願意拿錢給嗷嗷待哺的地方縣市？地方多了這些錢才能改建老舊校舍、破損道路、老人設施、幼兒托育，全民受益，這才是真正福國利民的做法。

針對大法官人事案，朱立倫強調，大法官非常重要，是國家公器，任何酬庸跟打著賴友友、綠友友都不准通過，立場清楚，堅決反對廢死，如果這些只是因為意識形態堅持廢死，我們一定反對到底，24日結果清楚，總統賴清德應該依照新的《憲訴法》，2個月內提出符合社會大眾需求、民意肯定的人選。

宴請辛苦黨團立委

朱立倫說，25日是行憲紀念日，期待此日應該要回復成為國定假日，這是對憲法的尊重。另外，為了感謝最辛苦的立法院黨團同仁，26日傍晚他會在台北宴請立法院長韓國瑜與所有國民黨立委，感謝大家為國家打拼。

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國民黨 大法官 朱立倫

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