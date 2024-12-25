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府將補提名大法官 朱立倫：賴友友、挺廢死定反對到底

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）於中常會上感謝國民黨立委們近期於國會的辛勞，並稱賴清德總統應該感謝修法，實現他台南市長任內的願望。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫（左）於中常會上感謝國民黨立委們近期於國會的辛勞，並稱賴清德總統應該感謝修法，實現他台南市長任內的願望。記者曾原信／攝影

立法院昨天行使大法官人事同意權投票，7名被提名人全數遭否決。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨的立場很清楚，任何酬庸、打著賴友友、綠友友一律不准通過；因意識形態堅持要廢死的人選，一定反對到底。

朱立倫今在中常會表示，大法官是國家公器，何等重要，昨天的結果很清楚，接下來賴清德總統必須依照新的憲法訴訟法，於2個月內提出人選，被提名人必須符合民意需求，而不是符合民進黨的需求，希望秉持大法官公正廉明、客觀務實來守護憲法。

適逢行憲紀念日，朱立倫表示，國民黨永遠是憲法守護者，捍衛憲法、同時要讓憲法精神完整落實在各地，他期待今天應該要回復成為國定假日，這是對憲法的尊重。

同時，朱立倫說，為感謝立法院黨團成員辛勞，明晚他會在台北宴請所有立委，歲末年終，感謝大家辛苦，包括立法院長韓國瑜跟與有立委大家團結一致，繼續為國家打拚。

大法官 憲法訴訟法 朱立倫

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