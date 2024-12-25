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朱立倫慰勉國民黨團 稱賴清德也該感謝「財劃法」三讀
國民黨中央黨部下午舉行中常會，主席朱立倫於中常會上特別感謝近期於立法院推動財劃法修法等法案的國民黨立委們，更表示賴清德總統要感謝，因為賴清德於台南市長任內就支持財劃法修法。
朱立倫批評，民進黨反對財劃法修法，讓地方拿不到更多預算，阻礙地方發展，但過去卻又不斷呼籲該進行修法，如今卻又大肆阻礙修法，批評民進黨雙標。
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