不滿被指與聯合再生有關 潘孟安拿辭職跟黃國昌對賭

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聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安今天赴立法院司法法制委員會備詢，民眾黨立委黃國昌就聯合再生能源爭議質詢，潘孟安表示，他與聯合再生沒有任何關係。圖／擷取自國會頻道
總統府秘書長潘孟安今天赴立法院司法法制委員會備詢，民眾黨立委黃國昌就聯合再生能源爭議質詢，潘孟安表示，他與聯合再生沒有任何關係。圖／擷取自國會頻道

總統府秘書長潘孟安今天赴立法院司法法制委員會備詢，民眾黨立委黃國昌就聯合再生能源爭議質詢。潘孟安表示，他與聯合再生沒有任何關係，如果黃國昌認為有問題請移送法辦，如果有不法，他馬上辭職下台，「如果沒有，你就辭職」。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府主管部分預算，潘孟安赴司委會備詢。黃國昌再提國發基金近年不斷投資聯合再生能源爭議，他詢問，2020年，潘孟安跟聯合再生能源在喜來登吃飯，是在談什麼事情？

潘孟安表示，當初屏東縣政府要做地層下陷四個地方的地層分析，這是公開招商，對方是「國家隊」，所以特別吃飯。黃國昌追問，吃飯是誰埋單。潘孟安說，「我埋單的」，但只是一起吃飯，因為來做招商並不代表什麼。

黃國昌表示，現在立法院成立國發基金調查委員會，如果委員會邀潘孟安說明，是否願意？

潘孟安說，「我不願意，這不干我的事。」潘孟安強調，黃國昌影射聯合再生與他有關係，已講了2年，都在含沙射影，「委員我乾脆這樣說，如果聯合再生跟潘孟安有任何關係，請你移送法辦，如有不法，我馬上辭職，但如果沒有，你就辭職」，他批評黃國昌不斷含血噴人。

黃國昌則說，他從來不會含沙射影，「你就是不願意公開講吃飯講了什麼」，若潘孟安覺得他誹謗歡迎來告他。

潘孟安 辭職 黃國昌

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