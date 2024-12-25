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傳總統春節前後啟動院際協調 潘孟安：目前沒討論

中央社／ 台北25日電

立法院三讀通過修正財劃法等3大法案，總統府秘書長潘孟安今天表示，總統會依法公布，行政院在憲政設計上也應副署，否則就是打臉總統；外傳總統賴清德將在農曆春節前後啟動院際調解權，他說，目前沒有討論、也沒有這項資訊。

立法院司法及法制委員會上午邀請總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國史館長陳儀深等人進行114年度單位工作計畫及收支預算案報告。

針對立法院日前三讀通過修正財劃法等3大法案，總統賴清德曾說，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，潘孟安今天答覆民進黨立委莊瑞雄質詢時說，總統發表這樣的言論是認為立院通過3法過程中，在合法合憲上有部分不同意見，因此將在合憲合法前提下，進行更民主的方式，譬如行政院提覆議、釋憲與否，都必須在合法前提下。

潘孟安說，蓄積更大能量讓國會改選，讓大家有更大席次，讓國會改變，也是選項之一，未來都會用合憲合法的方式處理。

莊瑞雄追問，總統不公布、行政院長不副署應該不是選項。潘孟安說，「不公布不會是選項，總統身為憲法守護者，會依法公布」；至於行政院是否提覆議，尊重行政院。

潘孟安表示，他不知道行政院或民進黨團是否聲請釋憲，或有其他行政救濟手段。至於行政院長是否不副署，他說，行政院在憲政設計上應副署，否則會打臉總統。

國民黨立委洪孟楷關切，外傳針對財劃法等3法修正通過，賴總統在農曆春節前後將啟動院際調解權，他也提到，有關處理原民禁伐補償條例一案，總統依據憲法有院際調解權，但總統一直不願出面。

潘孟安說，是否啟動院際調解權，目前沒有討論、也沒有這項資訊，因立法院3法修正，要尊重民進黨團提釋憲，也要尊重未來若行政院提覆議，總統必須考量總體情勢，在合法合憲前提下再做決定。

有關之前原民禁伐補償爭議，潘孟安說，賴總統的確有考慮過院際調解，但當時因為行政院要與立法院溝通，所以就沒有啟動。

此外，洪孟楷關切立法院長韓國瑜組團參加美國總統當選人川普就職典禮是否生變，潘孟安表示，沒有這件事情，不知道媒體報導從何而來；約3、4週前，他銜總統之命拜會韓國瑜，表明雖然國會議長參加美國總統就職典禮不是慣例，但總統希望韓國瑜擔任特使團團長參加川普就職典禮。

潘孟安 立法院 行政院

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