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當沖優惠延長周五拚三讀 莊翠雲：縮短行政程序避免空窗

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
財政部長莊翠雲今天表示，希望立法院能盡快三讀通過修正證券交易稅條例，後續行政程序也會盡量縮短，不要有空窗期，避免影響市場。記者林俊良／攝影
財政部長莊翠雲今天表示，希望立法院能盡快三讀通過修正證券交易稅條例，後續行政程序也會盡量縮短，不要有空窗期，避免影響市場。記者林俊良／攝影

現行當沖稅率減半優惠將於12月31日屆期，立法院會周五預計三讀通過修正證券交易稅條例，延長至2027年底。財政部長莊翠雲今天表示，希望立法院能盡快三讀通過，後續行政程序也會盡量縮短，不要有空窗期，避免影響市場。

立法院財政委員會今天審查行政院函請審議「菸酒稅法部分條文修正草案」等案，民進黨立委李坤城詢問，當沖降稅審查時程是否來得及，如果來不及該如何處理退稅。

莊翠雲表示，財政部一直希望立法院能趕快三讀通過此案，因為後續還須簽報總統公布施行才能生效；後續行政程序將儘量縮短，希望不要有空窗期。

莊翠雲指出，證交稅現在是由券商代徵，若來不及完成三讀，券商就要調整系統程式，對市場影響很大，成交量也會受影響，希望立法院27日能順利通過，財政部也會以最快速度縮短行政程序，讓各界安心。

券商 立法院 莊翠雲

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