民眾黨團指衛福部二度霸凌 黃國昌點名2人應下台

衛福部近日發生多起職場霸凌案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，從來沒有看過這麼爛的調查報告，民眾黨團要求衛福部重啟調查，否則就請部長邱泰源、次長呂建德下台，而未來如果持續顢頇硬幹，民眾黨團也會把態度反映在相關預算審查。

民眾黨立法院黨團上午舉行「恐怖衛福部，二度霸凌、幫兇現形」記者會，民眾黨立委陳昭姿指出，儘管衛福部聲稱調查報告很用心，經過她深入了解卻發現隱匿真相，例如調查報告採用匿名表單，針對衛福部社保司長兼主秘劉玉娟，三成四受訪者反映確實有霸凌行為，另外有三成公務員不滿申訴結果，更有約八成拒絕受訪。

陳昭姿還原不願受訪的公務員心聲，包括「不滿意衛福部處理方式，擔心求助無門」、「害怕被清算不敢接受訪談」、「反映了就會有用嗎？可能事後只會被弄得更慘」，顯見很多人害怕被秋後算帳，衛福部使用公務員匿名表單，根本就是在幫忙遮掩真相。

陳昭姿批評，劉玉娟完全沒有被懲處，免兼司長卻坐穩主秘大位，「一人之下、萬人之上」，衛福部此種放任高官、護航高官的高規格待遇，無疑是對被霸凌者的二度傷害，只要劉玉娟在位一天，可能就永遠沒有真相。

黃國昌表示，民眾黨團要求衛福部重啟調查，否則就請邱泰源、呂建德立刻下台，「報告粗製濫造的程度，比勞動部第一份報告還爛」，自己看到相關內容簡直不敢置信，從來沒有看過這麼爛的報告，甚至充斥各種謊言與造假，可能是因為怕被罵到體無完膚，衛福部也就索性把頭埋進沙裡。

黃國昌說明，衛福部的調查報告，連基本格式都沒有，難道不會感到丟臉、對不起受害者，邱泰源、呂建德無法聽見基層聲音，如此昏庸無能下台也是剛好，民眾黨團全力支持替基層發聲，如果還要持續顢頇硬幹，民眾黨也將態度反映在相關預算審查。

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