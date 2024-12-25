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缺席尾牙要曾智勇親自核定 盧縣一：不食人間煙火

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委盧縣一接獲爆料，指原民會主委曾智勇在主管會報中裁示，原民會職員若不參加尾牙需要主委親自核定。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委盧縣一接獲爆料，指原民會主委曾智勇在主管會報中裁示，原民會職員若不參加尾牙需要主委親自核定。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委盧縣一接獲爆料，指原民會主委曾智勇在主管會報中裁示，原民會同仁若不參加尾牙需要主委親自核定。盧縣一批評，曾智勇根本不食人間煙火，這不是霸凌，甚麼才是霸凌？

盧縣一表示，曾智勇於今年12月12日的主管會報中裁示，原民會在明年1月16日舉行的內部尾牙餐會，原民會同仁及委外人員都要參加，如果不參加，就需要簽陳正當理由、奉主任委員親自核定。

盧縣一指出，原民會這一會期面對禁伐補償金的調升、原民會組織法的修正以及日前所爆發的會內霸凌案爭議，會內同仁已疲憊不堪，現在又要面臨自己的主委不體恤同仁辛勞，連不參加尾牙還要簽陳正當理由呈主任委員核定，才能獲得同意不出席。

「曾智勇根本不食人間煙火！」盧縣一批評，如果有同仁當天只想返家休息、照顧妻小，又或者有其他請假需求時，但卻因為主委的裁示，又或是經直屬長官的提醒，而不敢貿然「請假」，如此集體性、制度性的來壓制整個原民會會內同仁及委外人員，「曾主委要自請處分」。

盧縣一呼籲，許多中央機關此際都在檢討、調查自身霸凌事件，希望行政院長卓榮泰應該組成專案小組，特別約詢調查曾智勇是否涉及「霸凌」？

盧縣一說，他只希望原民會的同仁能獲得真正的尊重及適當的休息，參與、出席尾牙活動應該是鼓勵性質，而尾牙舉辦的目的也是為了感謝同仁過去一年的辛勞付出，衷心期盼，別再讓原民會的霸凌爭議又添一樁。

原民會主委 盧縣一 霸凌

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