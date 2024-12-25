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不只聖誕節！今行憲紀念日 江啟臣：民主路上、攜手前行

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今日為我國行憲紀念日，立法院副院長江啟臣發文紀念，表示「民主路上，攜手前行！」圖／取自江啟臣臉書
今日為我國行憲紀念日，立法院副院長江啟臣發文紀念，表示「民主路上，攜手前行！」圖／取自江啟臣臉書

今日為我國行憲紀念日，立法院副院長江啟臣發文紀念，表示「民主路上，攜手前行！」

江啟臣說，今天是中華民國行憲紀念日，77年前，迎來「中華民國憲法」的誕生，確立了中華民國是民主憲政國家，為自由民主的發展點亮了一盞明燈、開啟了民主發展的重要篇章。

江啟臣表示，行憲以來，走過威權到邁向民主自由，展現了中華民國的韌性與進步。每一次的投票、政策辯論，都是主權在民、人民作主的具體實踐。在台灣不論有多少意見分歧，站到國際舞台上，始終堅守中華民國民主自由的核心價值，向世界宣示信念與力量。

江啟臣強調，「未來，我們會繼續攜手守護民主憲政，捍衛中華民國的民主自由。歡迎大家來立法院議政博物館看看『中華民國憲法真跡繕本』！」

中華民國憲法 民主憲政 江啟臣

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