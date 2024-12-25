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立院財委會審竣牌照稅等三法 機關裁罰更具彈性

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院財政委員會今天審查行政院函請審議「菸酒稅法部分條文修正草案」等案，財政部長莊翠雲（左二）與台灣金控董事長凌忠嫄（右二）、台銀人壽董事長張志宏（右一）、台銀保經總經理何明堯（左一）一同備詢。記者林俊良／攝影
立法院財政委員會今天審查行政院函請審議「菸酒稅法部分條文修正草案」等案，財政部長莊翠雲（左二）與台灣金控董事長凌忠嫄（右二）、台銀人壽董事長張志宏（右一）、台銀保經總經理何明堯（左一）一同備詢。記者林俊良／攝影

立法院財政委員會今天初審通過「土地稅法第54條」、「使用牌照稅法」部分條文及「菸酒稅法」部分條文修正草案，將「固定」比率及倍數裁罰之規定修正為「彈性」比率及倍數。

為賦予稽徵機關衡酌具體個案違章情節輕重或可受責難程度，給予不同程度處罰之裁量權，行政院提出土地稅法、用牌照稅法、菸酒稅法修正案，並送請立法院審議。

財委會今天先進行詢答，結束後立即進行逐條討論，由於朝野意見一致，全數條文均以行政院版本通過。土地稅法第54條初審條文將土地買賣未辦竣權利移轉登記，再行出售者，處再行出售移轉現值2％的罰度，修正為2％以下。

初審通過的使用牌照稅法部分條文，將違反領用臨時或試車牌照、新購未領牌照、轉賣或移用牌照者，其罰鍰裁處倍數分別由1倍、1倍、2倍修正為1倍以下、1倍以下、2倍以下。

在菸酒稅法部分，初審條文也將納稅義務人逃漏菸酒稅，及菸品健康福利捐按補徵金額裁處罰鍰的倍數由「1倍至3倍」，修正為3倍以下，並刪除最低1倍之規定。此外，並刪除91年1月1日廢止菸酒專賣制度過渡期間的罰則規定。

立法院 行政院

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