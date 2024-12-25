韓國瑜率團赴美祝賀川普就職生變？潘孟安：沒這件事

美國總統當選人川普明年1月20日就職，傳出藍白通過三法，恐讓立法院長韓國瑜率團赴美慶賀一事恐生變。總統府秘書長潘孟安今天否認表示，「沒有這件事」，他強調，3、4周前已代表賴清德總統邀韓國瑜擔任特使團團長。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府主管部分預算，潘孟安赴司委會備詢。國民黨立委洪孟楷詢問，有媒體引述國安人士說法，指出藍白通過三法，恐讓立法院長韓國瑜率團赴美慶賀一事恐生變。

潘孟安答詢時表示，沒有這件事，也沒有這樣的（國安）人士，他不知道媒體報導從何而來。

潘孟安說，韓國瑜籌備國慶很辛苦，他在雙十國慶後，銜總統之命邀請韓國瑜共餐，但韓當時說不宜；雖然國會議長代表台灣去美國出席就職典禮不是慣例，但他後來又再次銜總統之命，前往拜會韓國瑜，邀請也希望韓國瑜代表賴總統，擔任總統特使團團長，參與川普就職，時間大約是三、四周前。

潘孟安表示，在立法院最後審議階段，只要確定韓國瑜答應，總統就會責請外交部進行規畫，包括確認各政黨跟立院黨團有多少代表要出席，都要訂飯店、機票，還有接駁等規畫。

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