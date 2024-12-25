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洪秀柱：民進黨繼續踐憲亂政 必將被歷史釘在恥辱柱上

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱今天表示，近日財政收支劃分法修正通過，民進黨卻擺出無法無天的姿態拒不公布，形同架空憲法。圖／聯合報系資料照
國民黨前主席洪秀柱今天表示，近日財政收支劃分法修正通過，民進黨卻擺出無法無天的姿態拒不公布，形同架空憲法。圖／聯合報系資料照

行憲紀念日第77周年，國民黨前主席洪秀柱今天表示，近日財政收支劃分法修正通過，民進黨卻擺出無法無天的姿態拒不公布，形同架空憲法；廢死釋憲案更明證他們無視民意，以自創立法的方式強行廢死，踐踏法治，民進黨若繼續踐憲亂政，必將被歷史釘在恥辱柱上。

洪秀柱指出，民國35年12月25日三讀通過「中華民國憲法」，這部憲法承載了國父孫中山「權能區分」的憲政理想，開創亞洲自由民主的先河，成為全國人民的信仰與保障。然而，令人痛心的是，這份寄託全國人民期盼的憲法，正在民進黨的摧殘下面目全非。

洪秀柱批評，民進黨執政多年，對憲法的踐踏與破壞可謂登峰造極。近日財劃法修正案明明應由總統公布、行政院副署施行，民進黨卻擺出一副無法無天的姿態，拒不公布，形同架空憲法。更甚者，憲法法庭竟在無具體案件下，逾越司法職權，宣布國會改革違憲，先斬後奏的荒唐操作，讓人目瞪口呆。

洪秀柱說，廢死的釋憲案更是民進黨肆無忌憚的明證。他們無視民意，以「自創立法」的方式強行廢死，這不是在踐行法治，而是在踐踏法治；更可恥的是，民進黨甚至無視憲法，隨意更改國名、領土定義，將憲法玩弄於股掌之間，荒唐至極。南投議員史雪燕遭解職事件，就是違憲鬧劇的血淋淋例子。

洪秀柱表示，民進黨對憲法的態度，就是對人民的態度。他們用一次次違憲行為告訴人民，他們眼中只有權力，沒有憲法，沒有人民，更沒有民主。今天站在行憲77年的路口，她呼籲全體國民覺醒，憲政是民主的基石，人治則是專制的墳墓；民進黨若繼續踐憲亂政，必將被歷史釘在恥辱柱上。

憲法法庭 民進黨 洪秀柱

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