影／民眾黨籲衛福部儘速公開霸凌調查報告
民眾黨立院黨團上午在立法院舉行「恐怖衛福部二度霸凌、幫兇現形」記者會。總召黃國昌與立委陳昭姿出席。陳昭姿指出，衛福部針對140名同仁進行匿名問卷調查，其中28.6%對申訴結果不滿意，更有81.4%不願意接受衛福部調查訪談。陳昭姿要求衛福部應速公開調查報告，部長邱泰源及負責調查的次長呂建德應向國人道歉，並下台負責。
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