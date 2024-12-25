罷免文宣貼新北市民廣場電梯 葉元之：影響市容
罷免團體將「罷免葉元之現正連署中」文宣貼在新北市政府市民廣場電梯，中國國民黨籍立委葉元之譴責影響市容。新北市交通局說，已請業者派員拆除並加強巡檢。
有民眾在新北市民廣場停車場發現，電梯按鈕附近遭貼罷免葉元之文宣並附有QRcode。葉元之上午接受聯訪表示，不認同這樣的行為，市府還要去清除貼紙，影響市容。他批評這是不守法的行為，「今天貼貼紙，下次是否衝市府？」
中國國民黨新北市黨部上午發布新聞指出，罷免團體無視公務機關範圍內嚴禁從事政治相關活動，將罷免文宣張貼於新北市府所屬單位，蔑視政府為中立機關，逕行違法亂紀之實，對此提出嚴厲譴責，並籲請市府依相關規定處理不法行為。
新北市政府交通局表示，民眾突襲貼上政治文宣，昨天請業者派員立即拆除，也通報各場提高警覺、加強巡檢。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言