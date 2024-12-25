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罷免文宣貼新北市民廣場電梯 葉元之：影響市容

中央社／ 新北25日電

罷免團體將「罷免葉元之現正連署中」文宣貼在新北市政府市民廣場電梯，中國國民黨籍立委葉元之譴責影響市容。新北市交通局說，已請業者派員拆除並加強巡檢。

有民眾在新北市民廣場停車場發現，電梯按鈕附近遭貼罷免葉元之文宣並附有QRcode。葉元之上午接受聯訪表示，不認同這樣的行為，市府還要去清除貼紙，影響市容。他批評這是不守法的行為，「今天貼貼紙，下次是否衝市府？」

中國國民黨新北市黨部上午發布新聞指出，罷免團體無視公務機關範圍內嚴禁從事政治相關活動，將罷免文宣張貼於新北市府所屬單位，蔑視政府為中立機關，逕行違法亂紀之實，對此提出嚴厲譴責，並籲請市府依相關規定處理不法行為。

新北市政府交通局表示，民眾突襲貼上政治文宣，昨天請業者派員立即拆除，也通報各場提高警覺、加強巡檢。

罷免 葉元之

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