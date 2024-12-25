柯文哲案求處重刑！明天起訴11人 陳佩琪、黃珊珊沒事

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲台北市長任內涉「京華城」容積率弊案、柯任黨主席涉政治獻金侵占等案，預計明天對柯等11名被告提起公訴，同步移審在押的5名人犯；檢方起訴時，會對柯具體求處違背職務收賄罪法定10年起跳的高度刑。

國民黨台北市議員鍾小平等今年5月告發柯文哲涉嫌圖利威京集團總裁沈慶京擴增「京華廣場」改建容積率涉貪，檢方立案指揮廉政署蒐證，數度發動搜索。

數月偵查進程，檢察官聲押柯文哲、沈慶京、台北市前副市長彭振聲、柯的前市長辦公室主任李文宗、台北市議員應曉薇、鼎越開發前董事長朱亞虎、應的助理吳順民7人獲准；吳順民、朱亞虎偵查中認罪，獲聲請具保500萬元、200萬元停押。

預計明天出爐的「重量級」起訴資料含括「京華城」、「政治獻金」2大塊犯罪事實，檢察官治罪適用法條則有貪汙治罪條例的「違背職務行、收賄罪」、「圖利罪」、刑法的「公益侵占罪」、「背信罪」以及洗錢防制法的「洗錢罪」等。

柯文哲因不認罪，起訴書以大篇幅論告柯的罪行，從重依法定刑「樓地板」為基準，對柯具體求處超過10年的重刑，迄今仍收押中的被告也分別具體求刑；值得一書的是，羈押中被告有人坦認犯罪，案子移審後有交保可能。

柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨立委黃珊珊捲進案情，一度向「反洗錢」律師慶啟人尋求法律諮商，不過，陳佩琪雖處理可疑款項，但查無犯罪證據，至今仍是案子的證人，黃珊珊對「京華城案」有涉獵，也查無違法跡證，陳女、黃女一起「過關」。

偵辦「柯文哲案」辦案團隊多人分工撰寫犯罪事實、證據清單、待證事項、求刑理由，再交由特定檢察官彙整，本月初定稿；檢方認定，柯文哲在「京華城」、「政治獻金」2部分案情中獲得的不法利益驚人，尤以後案為甚。

依台北地院分案規則，京華城案起訴法條包含「貪汙」加「洗錢」，起訴移審後，全案將分由重大金融犯罪專庭承審；重金專庭的庭長是吳承學，另有3位審判長、8位庭員共12人，每人都有機會抽中本案，再去組合議庭承審柯文哲。 柯文哲的妻子陳佩琪多次到案作證。圖／聯合報系資料照片 台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊多次到案作證。(記者曾原信／攝影)

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