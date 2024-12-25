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線上申換護照推手 何震寰任駐希臘代表

中央社／ 台北25日電

外交部駐外人事異動，行政院今天核定領務局長何震寰任駐希臘代表，外交部國會室執行長李岳融任駐墨西哥代表。

原駐希臘代表郭時南6月19日辭職獲准，駐希臘代表一職懸缺多時。行政院上午核定，由領務局長何震寰接任。

何震寰自112年1月調任領務局長，正逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後的護照申換潮，領務局擴大領務服務空間至中央聯合辦公大樓南棟區域，並增加櫃檯以及網路預約名額等措施，何震寰帶領領務局順利度過護照申請爆量的難關。

此外，何震寰任內推動「有條件式線上申換護照」便民措施，今年9月起試辦，讓符合資格的民眾在家就能申換護照；根據外交部統計，截至12月23日，透過該系統申請核發的護照量已有7457本。

何震寰學經歷完整，擁有台大政治系學士以及美國喬治華盛頓大學國際政策碩士，曾任駐聖文森大使，也曾派駐美國、加拿大、駐WTO代表團以及英國，在外交部內曾在公眾會、國組司以及北美司服務。

調任駐墨西哥代表的李岳融現職國會室執行長，曾任駐尼加拉瓜大使，另曾派駐秘魯、巴拉圭，也曾在外交部禮賓處、中南美司以及歐洲司服務。

外交部 希臘 護照

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