柯文哲若起訴撤銷容積獎勵20%？蔣萬安：已在研議

針對民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，最快本周起訴，台北市長蔣萬安上午視察文山親子館，在受訪時表示，會針對起訴書內容，根據各種情境與狀況，一定會有相對應作為。

蔣萬安今天上任兩周年到文山親子館視察，蔣萬安表示，市府已經成立府級跨局處專案小組，由副市長李四川擔任召集人，包括法務局、都發局、建管處、政風處等，及專家學者大家會針對各種狀況研議，如果有起訴，起訴書內容也會來根據這樣內容做相對應的處理。

蔣萬安上午視察文山親子館，除了瞭解親子館的運作，並和小朋友說故事、發放鮮乳，一起過聖誕。 台北市長蔣萬安（右三）上午視察文山親子館，頭戴聖誕帽說故事給小朋友聽。記者曾學仁／攝影

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