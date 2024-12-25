黃國昌嗆許智傑誣告無法遮醜 曝民進黨立委邱志偉也在場
立法院會上周三讀財政收支劃分法修正案，民進黨立委許智傑遭指控未在場揚言提告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，惡意誣告無法遮醜，許智傑中途離場參加餐敘，新系大佬吳乃仁也在場，難道是在幫國會執行公務，所以才去要吳乃仁把錢還出來。
許智傑昨天發布採訪通知表示，上周五有參與財政收支劃分法表決，深夜11時46分也有發言表達反對修法，議事結束後前往場外向青鳥群眾致謝，如今遭到點名沒有參與表決，今天將前往台北地檢署提出告訴，並且出示當天影片、照片等證據捍衛清白。
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，自己昨天就在臉書發文，惡意誣告無法遮醜，「我講的都是事實，許智傑要告什麼」，包括桃園市前市長鄭文燦、民進黨前立委蘇治芬及陳明文等人，過去透過濫訴誣告遮醜，這些人都是許智傑的前輩，他們的下場就是被法院認證。
黃國昌指出，請許智傑不要迴避，直接回答幾個問題，包括當天晚間7至8時，是否有搭乘立法院公務車、中離參加特定餐敘，而民進黨立委邱志偉也有前往，麻煩說清楚講明白，難道是在幫立法院執行公務，因為吳乃仁積欠台糖公司超過1億元，「他們是為了執行天大地大、宇宙大重要的事情，所以跑去跟吳乃仁聚會嗎？」
民眾黨立法院黨團主任陳智菡則說，當天的表決時間很長，每一條條文都非常久，民眾黨團具體在現場點名，相關紀錄也都有影片留存。
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