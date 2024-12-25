柯文哲若起訴撤銷京華城20%容獎？ 蔣萬安：已事前研議

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，最快本周起訴。台北市長蔣萬安今被問，若確定涉不法遭起訴，是否一個月內撤回容積獎勵20%？蔣說，會針對起訴書內容，根據各種情境與狀況，一定會有相對應作為。

蔣萬安強調，事實到哪裡就會處理到哪裡。

蔣萬安今天上任兩周年到親子館視察，蔣萬安表示，市府已經成立府級跨局處專案小組，由副市長李四川擔任召集人，包括法務局、都發局、建管處、政風處等，及專家學者大家會針對各種狀況研議，同時也會屆時如果有起訴，起訴書內容也會來根據這樣內容做相對應的處理。

議員簡舒培也喊話蔣萬安柯市府弊案應嚴格把關，不要柯規蔣隨，除京華城，還有威京集團子公司中華工程的第一魚果批發市場改建案，若有不法是否重新招標？蔣萬安說，這些都還是要看是否起訴，還有起訴書內容如何？涉及到什麼樣案子就會相對應處理，

京華城撤回容積獎勵20%？蔣說，府級跨局處小組會針對可能的起訴書內容研議，也會根據各種情境與狀況研議事前做研議，屆時會有不同狀況，確實違法、不法、涉及什麼樣的情況，一定都會有相對應的作為。

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