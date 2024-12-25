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不滿衛福部霸凌報告不審預算 陳昭姿、林淑芬爆衝突

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
民眾黨立委陳昭姿要求衛福部應速公開霸凌案調查報告，部長邱泰源及負責調查的次長呂建德應向國人道歉。記者沈能元／攝影
民眾黨立委陳昭姿要求衛福部應速公開霸凌案調查報告，部長邱泰源及負責調查的次長呂建德應向國人道歉。記者沈能元／攝影

衛福部至今未公布霸凌案調查報告，民眾黨立委陳昭姿、黃國昌今天召開「恐怖衛福部二度霸凌、幫兇現形」記者會指出，衛福部針對140名同仁進行匿名問卷調查，其中28.6%對申訴結果不滿意，更有81.4%不願意接受衛福部調查訪談。陳昭姿要求衛福部應速公開調查報告，部長邱泰源及負責調查的次長呂建德應向國人道歉，並下台負責。

立法院社福及衛環委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於衛福部主管公務預算部分。衛福部長邱泰源於會前受訪表示，上周一立法院社福及衛環委員會決議，在保護受訪者的個資、隱私下，以去識別化的方式，並親持調查報告到委員辦公室向委員本人說明，目前已到12名委員辦公室說明，全部說明將於二周內完成。

隨即陳昭姿到達委員會表示，衛福部報告不是調查報告，而是一份袒護報告，要求邱泰源、呂建德應為霸凌案向國人公開道歉，並要求衛福部應速隱匿受訪者個資，上網公開調查報告且重啟調查，否則將停止審查衛福部預算，她的相關預算提案也將全數保留不予審查。

這時，民進黨立委林淑芬同步說，是不是可以先審預算，如果陳昭姿委員有意見，可以針對該單位的預算予以刪除、減列、凍結；陳昭姿高喊，「請尊重我的發言權」；林淑芬說，也應尊重其他委員審查預算的權利。陳昭姿說，如果邱泰源、呂建德不道歉，預算就不予審查全數保留。林淑芬接著大聲說，「這樣妳（陳昭姿）一個人說了算，不讓大家審預算，就是霸凌大家」。

衛福部長邱泰源回應，霸凌案調查為按規定處理，依法辦理，絕不護短，相關調查也邀請4位外聘委員，也尊重委員的專業；陳昭姿說，部長一句道歉都沒有，邱泰源說，道歉要有理由，陳昭姿立即說，這樣她明白了，「民眾黨團及我的提案將全數保留，我離席」。

衛福部人事處長李玉惠說，在保護受訪者個資、隱私下，以去識別化方式，親持調查報告到委員辦公室向委員本人說明，現在於15名衛環委員會委員中已向11名委員報告，全部說明將於二周內完成，如果有新事證都會立案調查。

衛福部 邱泰源 陳昭姿

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