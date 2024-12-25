影／藍委喊修戒嚴法 吳釗燮：我們絕對不會走回頭路
立法院司法及法制委員會上午邀請總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國史館長陳儀深等人進行114年度單位工作計畫及收支預算案報告。
國安會秘書長吳釗燮出席立法院司法及法制委員會，會前接受媒體訪問。國民黨立委喊要修戒嚴法，吳釗燮說，民進黨與現在的執政團隊是過去推倒戒嚴的團隊，現在的團隊只有推倒戒嚴的經驗，沒有實施戒嚴的經驗，台灣民主得來不易，現在台灣民主獲國際讚賞，我們絕對不會走回頭路。
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