民眾黨團批衛福部包庇霸凌 邱泰源：已按會議決議說明

北市一名少女母親日前上網在社群平台Threads貼文，揭露17歲女兒到麥當勞打工，長期在無監視器的倉庫死角遭主管性侵十餘次，為保住工作不敢反抗，涉案主管還稱「我富二代你告不贏」，少女今年11月結束生命，母親心疼女兒遭受椎心之痛，求助無門，但誰能還她一個公道？

2024-12-25 11:17