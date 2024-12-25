民眾黨團批衛福部包庇霸凌 邱泰源：已按會議決議說明
公部門霸凌案事件，衛福部共調查8案，經學者專家依據職場霸凌判斷，其中3案成立。民眾黨立院黨團今開記者會，痛批衛福部官官相護，對於報告粉飾太平，對同仁造成二次傷害。衛福部長邱泰源今日上午出席立院衛環會「114年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管公務預算部分」，會前受訪回應，有關霸凌案調查，上周一在衛環委員會有舉辦專案報告，會議結論為了保護受害者個資，去識別化的報告到衛環委員會已向委員說明，「到昨天為止調查報告已有12名文件讓委員審閱，這裡面也有各黨派，當時決議是兩週內完成說明，我們都按照會議決議說明」。
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